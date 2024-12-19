Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил блогера Влада Бумагу с 80 миллионами подписчиков - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 19.12.2024 (обновлено: 15:47 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/bumaga-1990188750.html
Путин поздравил блогера Влада Бумагу с 80 миллионами подписчиков
Путин поздравил блогера Влада Бумагу с 80 миллионами подписчиков - РИА Новости, 19.12.2024
Путин поздравил блогера Влада Бумагу с 80 миллионами подписчиков
Президент России Владимир Путин поздравил популярного блогера Влада Бумагу с 80 миллионами подписчиков в социальных сетях и с рождением сына, отметив, что... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:44:00+03:00
2024-12-19T15:47:00+03:00
общество
технологии
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990165225_0:89:3483:2048_1920x0_80_0_0_a0d8d926d90f45e2144ac75b891a422b.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил популярного блогера Влада Бумагу с 80 миллионами подписчиков в социальных сетях и с рождением сына, отметив, что "бумага сильнее камня". "Значит, бумага в известной игре сильнее камня, поэтому я вас поздравляю с 80 миллионов, вы сказали, да? Это, конечно, такой уникальный результат. Это значит, что контент, который вы создаете, он отвечает тому, чего ждут эти 80 миллионов человек. Это результат вашей творческой работы, я вас с этим поздравляю", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, уточнив у блогера, действительно ли его фамилия Бумага. Президент также поздравил блогера с рождением сына. На вопрос о том какие идеи и смыслы должны транслировать блогеры молодежи, Путин подчеркнул, что его советы здесь не помогут. "Я уверен, Влад, что советы эти бесполезны. Просто вы и такие люди, как вы, особенно теперь, когда вы отцом стали, когда у вас ребенок появился, чувство ответственности наверняка возрастает. Это ответственность перед своим ребенком, перед его будущим и страной, где ваш ребенок будет жить, вот это чувство ответственности вас сориентирует, вы люди умные, современные, сориентирует вас даже лучше, чем я это сделаю", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241219/sobchak-1990063666.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990165225_676:0:3407:2048_1920x0_80_0_0_5859ecb942a34d49aee095d3b0ce2eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин поздравил блогера Влада Бумагу с 80 миллионами подписчиков

Путин поздравил блогера Бумагу с 80 миллионами подписчиков и с рождением сына

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил популярного блогера Влада Бумагу с 80 миллионами подписчиков в социальных сетях и с рождением сына, отметив, что "бумага сильнее камня".
"Значит, бумага в известной игре сильнее камня, поэтому я вас поздравляю с 80 миллионов, вы сказали, да? Это, конечно, такой уникальный результат. Это значит, что контент, который вы создаете, он отвечает тому, чего ждут эти 80 миллионов человек. Это результат вашей творческой работы, я вас с этим поздравляю", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, уточнив у блогера, действительно ли его фамилия Бумага.
Президент также поздравил блогера с рождением сына. На вопрос о том какие идеи и смыслы должны транслировать блогеры молодежи, Путин подчеркнул, что его советы здесь не помогут.
"Я уверен, Влад, что советы эти бесполезны. Просто вы и такие люди, как вы, особенно теперь, когда вы отцом стали, когда у вас ребенок появился, чувство ответственности наверняка возрастает. Это ответственность перед своим ребенком, перед его будущим и страной, где ваш ребенок будет жить, вот это чувство ответственности вас сориентирует, вы люди умные, современные, сориентирует вас даже лучше, чем я это сделаю", - сказал Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Собчак пришла на прямую линию Путина
11:01
 
ОбществоТехнологииРоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала