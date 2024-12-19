https://ria.ru/20241219/bumaga-1990188750.html

Путин поздравил блогера Влада Бумагу с 80 миллионами подписчиков

Путин поздравил блогера Влада Бумагу с 80 миллионами подписчиков - РИА Новости, 19.12.2024

Путин поздравил блогера Влада Бумагу с 80 миллионами подписчиков

Президент России Владимир Путин поздравил популярного блогера Влада Бумагу с 80 миллионами подписчиков в социальных сетях и с рождением сына, отметив, что... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:44:00+03:00

2024-12-19T15:44:00+03:00

2024-12-19T15:47:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил популярного блогера Влада Бумагу с 80 миллионами подписчиков в социальных сетях и с рождением сына, отметив, что "бумага сильнее камня". "Значит, бумага в известной игре сильнее камня, поэтому я вас поздравляю с 80 миллионов, вы сказали, да? Это, конечно, такой уникальный результат. Это значит, что контент, который вы создаете, он отвечает тому, чего ждут эти 80 миллионов человек. Это результат вашей творческой работы, я вас с этим поздравляю", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, уточнив у блогера, действительно ли его фамилия Бумага. Президент также поздравил блогера с рождением сына. На вопрос о том какие идеи и смыслы должны транслировать блогеры молодежи, Путин подчеркнул, что его советы здесь не помогут. "Я уверен, Влад, что советы эти бесполезны. Просто вы и такие люди, как вы, особенно теперь, когда вы отцом стали, когда у вас ребенок появился, чувство ответственности наверняка возрастает. Это ответственность перед своим ребенком, перед его будущим и страной, где ваш ребенок будет жить, вот это чувство ответственности вас сориентирует, вы люди умные, современные, сориентирует вас даже лучше, чем я это сделаю", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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общество, технологии, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024