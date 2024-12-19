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Суд арестовал счета бывшего замминистра обороны Булгакова и его жены - РИА Новости, 19.12.2024
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11:19 19.12.2024 (обновлено: 12:33 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/bulgakov-1990069476.html
Суд арестовал счета бывшего замминистра обороны Булгакова и его жены
Суд арестовал счета бывшего замминистра обороны Булгакова и его жены - РИА Новости, 19.12.2024
Суд арестовал счета бывшего замминистра обороны Булгакова и его жены
Басманный суд Москвы наложил арест на счета обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова и его супруги,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:19:00+03:00
2024-12-19T12:33:00+03:00
происшествия
дмитрий булгаков
дело экс-замминистра обороны булгакова
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на счета обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова и его супруги, следует из судебного документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "У следствия имеются основания полагать, что незаконно полученные Булгаковым денежные средства в том числе аккумулировались им на расчетном счете, открытом на его супругу. Срок ареста на денежные средства продлен до 25 марта 2025 года", — говорится в материале. Кроме того, арестован и счет на имя самого Булгакова. Суд принял такое решение "в целях обеспечения приговора в части гражданского иска, штрафа и других имущественных взысканий". Накануне Басманный суд продлил до 25 марта срок ареста Булгакову, гендиректору ООО "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу. Бывшего замминистра обороны арестовали в конце июля. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Булгаков, Яковлев и Селезнев фигурируют в уголовном деле, связанном с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам привлекли подконтрольную Булгакову фирму, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей. По словам адвоката Сергея Севрука, генералу вменяются мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал — средства находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания". Вину Булгаков не признает.Булгаков занимал пост замминистра обороны с июля 2010 года по сентябрь 2022-го и отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил.
https://ria.ru/20241219/ministr-1990067613.html
https://ria.ru/20240821/bulgakov-1967594603.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, дмитрий булгаков, дело экс-замминистра обороны булгакова, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Дмитрий Булгаков, Дело экс-замминистра обороны Булгакова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд арестовал счета бывшего замминистра обороны Булгакова и его жены

Басманный суд арестовал счета экс-замминистра обороны Булгакова и его жены

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков
Заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на счета обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова и его супруги, следует из судебного документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
"У следствия имеются основания полагать, что незаконно полученные Булгаковым денежные средства в том числе аккумулировались им на расчетном счете, открытом на его супругу. Срок ареста на денежные средства продлен до 25 марта 2025 года", — говорится в материале.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Следствие считает экс-замминистра обороны создателем преступной группы
11:12
Кроме того, арестован и счет на имя самого Булгакова. Суд принял такое решение "в целях обеспечения приговора в части гражданского иска, штрафа и других имущественных взысканий".
Накануне Басманный суд продлил до 25 марта срок ареста Булгакову, гендиректору ООО "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу.
Бывший замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Адвокат рассказал о предъявленных генералу Булгакову обвинениях
21 августа, 16:29
Бывшего замминистра обороны арестовали в конце июля. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Булгаков, Яковлев и Селезнев фигурируют в уголовном деле, связанном с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам привлекли подконтрольную Булгакову фирму, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей.
По словам адвоката Сергея Севрука, генералу вменяются мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал — средства находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания". Вину Булгаков не признает.
Булгаков занимал пост замминистра обороны с июля 2010 года по сентябрь 2022-го и отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны
24 мая, 08:00
 
ПроисшествияДмитрий БулгаковДело экс-замминистра обороны БулгаковаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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