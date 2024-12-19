https://ria.ru/20241219/briks-1990132779.html

Путин объяснил интерес к развитию БРИКС

Путин объяснил интерес к развитию БРИКС - РИА Новости, 19.12.2024

Путин объяснил интерес к развитию БРИКС

Много государств проявляют интерес к развитию БРИКС, потому что все решения в организации принимаются консенсусом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:50:00+03:00

2024-12-19T13:50:00+03:00

2024-12-19T14:02:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Много государств проявляют интерес к развитию БРИКС, потому что все решения в организации принимаются консенсусом, заявил президент России Владимир Путин."Развивается организация быстро. Она расширилась, но... много государств проявляют интерес к развитию БРИКС... потому что работа эта выстраивается исключительно на основе взаимности, уважения друг к другу, уважения интересов друг друга. Все вопросы принимаются консенсусом, и это очень важно. Там нет больших, маленьких государств, более развитых, менее развитых. Там есть объединение по интересам. Интерес один - развитие", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, брикс