https://ria.ru/20241219/briks-1990132779.html
Путин объяснил интерес к развитию БРИКС
Путин объяснил интерес к развитию БРИКС - РИА Новости, 19.12.2024
Путин объяснил интерес к развитию БРИКС
Много государств проявляют интерес к развитию БРИКС, потому что все решения в организации принимаются консенсусом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:50:00+03:00
2024-12-19T13:50:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Много государств проявляют интерес к развитию БРИКС, потому что все решения в организации принимаются консенсусом, заявил президент России Владимир Путин."Развивается организация быстро. Она расширилась, но... много государств проявляют интерес к развитию БРИКС... потому что работа эта выстраивается исключительно на основе взаимности, уважения друг к другу, уважения интересов друг друга. Все вопросы принимаются консенсусом, и это очень важно. Там нет больших, маленьких государств, более развитых, менее развитых. Там есть объединение по интересам. Интерес один - развитие", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, брикс
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин объяснил интерес к развитию БРИКС
Путин заявил, что БРИКС интересен, потому что решения принимаются консенсусом