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Путин обратился с пожеланием к бойцам на линии фронта

Путин обратился с пожеланием к бойцам на линии фронта - РИА Новости, 19.12.2024

Путин обратился с пожеланием к бойцам на линии фронта

Президент России Владимир Путин пожелал всем бойцам на линии фронта удачи, победы и возвращения домой. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:41:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал всем бойцам на линии фронта удачи, победы и возвращения домой."Все воюют просто в прямом смысле слова героически, и вот в данный момент они ведут бой. Пожелаем им всем - и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет на всей линии фронта, - удачи, победы и возвращения домой", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, безопасность, курская область