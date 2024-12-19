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Путин обратился с пожеланием к бойцам на линии фронта
Путин обратился с пожеланием к бойцам на линии фронта - РИА Новости, 19.12.2024
Путин обратился с пожеланием к бойцам на линии фронта
Президент России Владимир Путин пожелал всем бойцам на линии фронта удачи, победы и возвращения домой. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:41:00+03:00
2024-12-19T12:41:00+03:00
2024-12-19T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал всем бойцам на линии фронта удачи, победы и возвращения домой."Все воюют просто в прямом смысле слова героически, и вот в данный момент они ведут бой. Пожелаем им всем - и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет на всей линии фронта, - удачи, победы и возвращения домой", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Безопасность, Курская область
Путин обратился с пожеланием к бойцам на линии фронта
Путин пожелал всем бойцам на линии фронта удачи, победы и возвращения домой