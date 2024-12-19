https://ria.ru/20241219/boytsy-1990093597.html

Путин рассказал об общении с бойцами и сувенирах, которые ему передают

Путин рассказал об общении с бойцами и сувенирах, которые ему передают - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал об общении с бойцами и сувенирах, которые ему передают

Президент России Владимир Путин заявил, что регулярно общается с военными РФ, участвующими в специальной военной операции, они передают сувениры и шевроны. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:36:00+03:00

2024-12-19T12:36:00+03:00

2024-12-19T12:51:00+03:00

общество

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что регулярно общается с военными РФ, участвующими в специальной военной операции, они передают сувениры и шевроны."Вы знаете, мне бойцы, с которыми я общаюсь регулярно, передают всякие сувениры свои, передают шевроны, передают оружие какое-то", - сказал он в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

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Путин о сувенирах, которые передают ему бойцы из зоны СВО После этого президент попросил вынести это знамя 155-й бригады морпехов, которое он взял с собой. Путин попросил кого-нибудь из зала помочь ему развернуть флаг, что и сделали двое присутствующих журналистов. Один из них - корреспондент РИА Новости Илья Ежов. 2024-12-19T12:36 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия