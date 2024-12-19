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Путин рассказал об общении с бойцами и сувенирах, которые ему передают - РИА Новости, 19.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 19.12.2024 (обновлено: 12:51 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/boytsy-1990093597.html
Путин рассказал об общении с бойцами и сувенирах, которые ему передают
Путин рассказал об общении с бойцами и сувенирах, которые ему передают - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал об общении с бойцами и сувенирах, которые ему передают
Президент России Владимир Путин заявил, что регулярно общается с военными РФ, участвующими в специальной военной операции, они передают сувениры и шевроны. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:36:00+03:00
2024-12-19T12:51:00+03:00
общество
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что регулярно общается с военными РФ, участвующими в специальной военной операции, они передают сувениры и шевроны."Вы знаете, мне бойцы, с которыми я общаюсь регулярно, передают всякие сувениры свои, передают шевроны, передают оружие какое-то", - сказал он в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о сувенирах, которые передают ему бойцы из зоны СВО
После этого президент попросил вынести это знамя 155-й бригады морпехов, которое он взял с собой. Путин попросил кого-нибудь из зала помочь ему развернуть флаг, что и сделали двое присутствующих журналистов. Один из них - корреспондент РИА Новости Илья Ежов.
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общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия
Общество, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Специальная военная операция на Украине
Путин рассказал об общении с бойцами и сувенирах, которые ему передают

Путин регулярно общается с бойцами, они передают сувениры и шевроны

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что регулярно общается с военными РФ, участвующими в специальной военной операции, они передают сувениры и шевроны.
"Вы знаете, мне бойцы, с которыми я общаюсь регулярно, передают всякие сувениры свои, передают шевроны, передают оружие какое-то", - сказал он в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Общение Владимира Путина с россиянами в прямом эфире
00:12
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинРоссия
 
 
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