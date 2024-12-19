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На Западе отреагировали на заявление Путина про "Орешник" на прямой линии - РИА Новости, 19.12.2024
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14:24 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/bouz-1990151877.html
На Западе отреагировали на заявление Путина про "Орешник" на прямой линии
На Западе отреагировали на заявление Путина про "Орешник" на прямой линии - РИА Новости, 19.12.2024
На Западе отреагировали на заявление Путина про "Орешник" на прямой линии
Он не выглядит обеспокоенным, не так ли?" — написал корреспондент. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:24:00+03:00
2024-12-19T14:24:00+03:00
россия
владимир путин
ракета "орешник"
в мире
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на то, как президент России Владимир Путин отвечал на вопрос об "Орешнике". "Он не выглядит обеспокоенным, не так ли?" — написал корреспондент.Во время прямой линии Путин подчеркнул, что шансов сбить "Орешник" у противника нет, даже новейшие противоракеты, размещенные в Польше и Румынии, до него не достанут. О первом применении новейшей ракеты "Орешник" глава государства заявил в обращении к россиянам 21 ноября. Он отметил, что киевский режим нанес удары по объектам в Брянской и Курской областях американскими дальнобойными ATACMS и британскими Storm Shadow. На это российские войска ответили комбинированным ударом по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производил ракетную технику и вооружения. Это было в том числе и испытание в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241219/vagenknekht-1990052058.html
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россия, владимир путин, ракета "орешник", в мире
Россия, Владимир Путин, Ракета "Орешник", В мире
На Западе отреагировали на заявление Путина про "Орешник" на прямой линии

Журналист Боуз обратил внимание на слова Путина про "Орешник" на прямой линии

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на то, как президент России Владимир Путин отвечал на вопрос об "Орешнике".

"Он не выглядит обеспокоенным, не так ли?" — написал корреспондент.
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Во время прямой линии Путин подчеркнул, что шансов сбить "Орешник" у противника нет, даже новейшие противоракеты, размещенные в Польше и Румынии, до него не достанут.

О первом применении новейшей ракеты "Орешник" глава государства заявил в обращении к россиянам 21 ноября. Он отметил, что киевский режим нанес удары по объектам в Брянской и Курской областях американскими дальнобойными ATACMS и британскими Storm Shadow. На это российские войска ответили комбинированным ударом по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производил ракетную технику и вооружения. Это было в том числе и испытание в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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