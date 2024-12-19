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Блинкен допустил продуктивность переговоров с Россией по Украине - РИА Новости, 19.12.2024
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01:17 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/blinken-1990020580.html
Блинкен допустил продуктивность переговоров с Россией по Украине
Блинкен допустил продуктивность переговоров с Россией по Украине - РИА Новости, 19.12.2024
Блинкен допустил продуктивность переговоров с Россией по Украине
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США допускают продуктивность будущих обсуждений с Россией при администрации избранного президента Дональда... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T01:17:00+03:00
2024-12-19T01:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США допускают продуктивность будущих обсуждений с Россией при администрации избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. "Возможно, мы находимся в точке, где такие обсуждения (США с Россией - ред.) могли бы быть более продуктивными. Я надеюсь, что так и есть. Я уверен, что следующая администрация, если будет возможность, постарается проводить такие обсуждения. Посмотрим, сможем ли мы добиться определенного, хотя бы краткосрочного решения по Украине", - сообщил он, выступая в Совете по международным отношениям. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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в мире, россия, сша, украина, энтони блинкен, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Украина, Энтони Блинкен, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Блинкен допустил продуктивность переговоров с Россией по Украине

Блинкен: США допускают продуктивность будущих обсуждений с Россией по Украине

© AP Photo / Mandel Ngan, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Mandel Ngan, Pool
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США допускают продуктивность будущих обсуждений с Россией при администрации избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
"Возможно, мы находимся в точке, где такие обсуждения (США с Россией - ред.) могли бы быть более продуктивными. Я надеюсь, что так и есть. Я уверен, что следующая администрация, если будет возможность, постарается проводить такие обсуждения. Посмотрим, сможем ли мы добиться определенного, хотя бы краткосрочного решения по Украине", - сообщил он, выступая в Совете по международным отношениям.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Будущий посланник Трампа заявил о готовности России и Украины к переговорам
Вчера, 20:54
 
В миреРоссияСШАУкраинаЭнтони БлинкенДональд ТрампВладимир ПутинНАТО
 
 
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