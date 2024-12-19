https://ria.ru/20241219/blinken-1990020580.html
Блинкен допустил продуктивность переговоров с Россией по Украине
Блинкен допустил продуктивность переговоров с Россией по Украине - РИА Новости, 19.12.2024
Блинкен допустил продуктивность переговоров с Россией по Украине
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США допускают продуктивность будущих обсуждений с Россией при администрации избранного президента Дональда... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T01:17:00+03:00
2024-12-19T01:17:00+03:00
2024-12-19T01:17:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
энтони блинкен
дональд трамп
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731279061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_471a049374d8aa8df49fcfea481396ce.jpg
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США допускают продуктивность будущих обсуждений с Россией при администрации избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. "Возможно, мы находимся в точке, где такие обсуждения (США с Россией - ред.) могли бы быть более продуктивными. Я надеюсь, что так и есть. Я уверен, что следующая администрация, если будет возможность, постарается проводить такие обсуждения. Посмотрим, сможем ли мы добиться определенного, хотя бы краткосрочного решения по Украине", - сообщил он, выступая в Совете по международным отношениям. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241218/peregovory-1990000764.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731279061_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_eeacb0449f9614d81ae0072e472b1a20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, энтони блинкен, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Украина, Энтони Блинкен, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Блинкен допустил продуктивность переговоров с Россией по Украине
Блинкен: США допускают продуктивность будущих обсуждений с Россией по Украине
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США допускают продуктивность будущих обсуждений с Россией при администрации избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
"Возможно, мы находимся в точке, где такие обсуждения (США с Россией - ред.) могли бы быть более продуктивными. Я надеюсь, что так и есть. Я уверен, что следующая администрация, если будет возможность, постарается проводить такие обсуждения. Посмотрим, сможем ли мы добиться определенного, хотя бы краткосрочного решения по Украине", - сообщил он, выступая в Совете по международным отношениям.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.