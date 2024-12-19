https://ria.ru/20241219/blinken-1990020580.html

Блинкен допустил продуктивность переговоров с Россией по Украине

Блинкен допустил продуктивность переговоров с Россией по Украине - РИА Новости, 19.12.2024

Блинкен допустил продуктивность переговоров с Россией по Украине

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США допускают продуктивность будущих обсуждений с Россией при администрации избранного президента Дональда... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T01:17:00+03:00

2024-12-19T01:17:00+03:00

2024-12-19T01:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США допускают продуктивность будущих обсуждений с Россией при администрации избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. "Возможно, мы находимся в точке, где такие обсуждения (США с Россией - ред.) могли бы быть более продуктивными. Я надеюсь, что так и есть. Я уверен, что следующая администрация, если будет возможность, постарается проводить такие обсуждения. Посмотрим, сможем ли мы добиться определенного, хотя бы краткосрочного решения по Украине", - сообщил он, выступая в Совете по международным отношениям. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина, энтони блинкен, дональд трамп, владимир путин, нато