https://ria.ru/20241219/blinken-1990018695.html

Блинкен заявил, что Украина должна стать членом НАТО

Блинкен заявил, что Украина должна стать членом НАТО - РИА Новости, 19.12.2024

Блинкен заявил, что Украина должна стать членом НАТО

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина будет и должна стать членом НАТО, но Киеву необходимо продолжать реформы военных институтов и... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T00:36:00+03:00

2024-12-19T00:36:00+03:00

2024-12-19T07:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина будет и должна стать членом НАТО, но Киеву необходимо продолжать реформы военных институтов и укрепления демократии."Украина будет и должна быть в НАТО", - сообщил он, выступая в американском Совете по международным отношениям.Госсекретарь добавил, что для продолжения пути Киева в альянс необходимы "практические шаги", к которым отнес реформы военных институтов и дальнейшее укрепление демократии, поскольку они требуются для вступления в НАТО."Я думаю, что для России это очень, очень сложно. Но с другой стороны, хорошо, если у нас будут вещи, которые будут полезны в любого рода переговорах", - сообщил он на вопрос о взгляде США на позицию Москвы относительно возможности вступления Киева в НАТО.В среду специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил о том, что решение о перспективах членства Украины в НАТО будет зависеть от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако возможность достижения договорённости по этому вопросу в 2025 году остаётся под вопросом.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

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https://ria.ru/20241216/nato-1989534744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, нато, энтони блинкен, майкл карпентер, дональд трамп, россия