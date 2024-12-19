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Блинкен заявил, что Украина должна стать членом НАТО - РИА Новости, 19.12.2024
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00:36 19.12.2024 (обновлено: 07:19 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/blinken-1990018695.html
Блинкен заявил, что Украина должна стать членом НАТО
Блинкен заявил, что Украина должна стать членом НАТО - РИА Новости, 19.12.2024
Блинкен заявил, что Украина должна стать членом НАТО
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина будет и должна стать членом НАТО, но Киеву необходимо продолжать реформы военных институтов и... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T00:36:00+03:00
2024-12-19T07:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина будет и должна стать членом НАТО, но Киеву необходимо продолжать реформы военных институтов и укрепления демократии."Украина будет и должна быть в НАТО", - сообщил он, выступая в американском Совете по международным отношениям.Госсекретарь добавил, что для продолжения пути Киева в альянс необходимы "практические шаги", к которым отнес реформы военных институтов и дальнейшее укрепление демократии, поскольку они требуются для вступления в НАТО."Я думаю, что для России это очень, очень сложно. Но с другой стороны, хорошо, если у нас будут вещи, которые будут полезны в любого рода переговорах", - сообщил он на вопрос о взгляде США на позицию Москвы относительно возможности вступления Киева в НАТО.В среду специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил о том, что решение о перспективах членства Украины в НАТО будет зависеть от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако возможность достижения договорённости по этому вопросу в 2025 году остаётся под вопросом.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241218/ssha-1989971691.html
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в мире, украина, киев, нато, энтони блинкен, майкл карпентер, дональд трамп, россия
В мире, Украина, Киев, НАТО, Энтони Блинкен, Майкл Карпентер, Дональд Трамп, Россия
Блинкен заявил, что Украина должна стать членом НАТО

Блинкен назвал реформы и демократию условиями для вступления Украины в НАТО

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина будет и должна стать членом НАТО, но Киеву необходимо продолжать реформы военных институтов и укрепления демократии.
"Украина будет и должна быть в НАТО", - сообщил он, выступая в американском Совете по международным отношениям.
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Госсекретарь добавил, что для продолжения пути Киева в альянс необходимы "практические шаги", к которым отнес реформы военных институтов и дальнейшее укрепление демократии, поскольку они требуются для вступления в НАТО.
"Я думаю, что для России это очень, очень сложно. Но с другой стороны, хорошо, если у нас будут вещи, которые будут полезны в любого рода переговорах", - сообщил он на вопрос о взгляде США на позицию Москвы относительно возможности вступления Киева в НАТО.
В среду специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил о том, что решение о перспективах членства Украины в НАТО будет зависеть от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако возможность достижения договорённости по этому вопросу в 2025 году остаётся под вопросом.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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