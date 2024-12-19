https://ria.ru/20241219/bespilotniki-1990047361.html

Российские беспилотники победили дроны ВСУ в воздушном бою над Часовым Яром

Российские беспилотники победили дроны ВСУ в воздушном бою над Часовым Яром - РИА Новости, 19.12.2024

Российские беспилотники победили дроны ВСУ в воздушном бою над Часовым Яром

Беспилотники бригады "Север-V" сбивают дроны ВСУ в "воздушных боях" над Часовым Яром, видео имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T09:16:00+03:00

2024-12-19T09:16:00+03:00

2024-12-19T09:16:00+03:00

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АРТЕМОВСК (ДНР), 19 дек — РИА Новости. Беспилотники бригады "Север-V" сбивают дроны ВСУ в "воздушных боях" над Часовым Яром, видео имеется в распоряжении РИА Новости. На кадрах показано обнаружение двух дронов ВСУ типа "Мавик", которые летают над позициями ВС РФ, осуществляя разведку и корректировку артиллерии. Заметив украинские беспилотники, дроны бригады "Север-V" зависают над ними и позже таранят при снижении высоты. Один из сбитых БПЛА попал в руки российских бойцов. "Зачастую с риском для нашей техники, операторы, исходя из ситуации, принимают решение идти на таран вражеских "птичек". На данном видео счёт "2-0" в пользу операторов бригады. При этом один из вражеских дронов будет восстановлен и продолжит служить уже в наших рядах", - прокомментировал видео военнослужащий бригады.

https://ria.ru/20241206/dronovody-1987564090.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры "воздушных боев" беспилотников бригады "Север-V" над Часовым Яром Беспилотники бригады "Север-V" сбивают дроны ВСУ в "воздушных боях" над Часовым Яром. На кадрах, которые оказались в распоряжении РИА Новости, показано обнаружение двух дронов ВСУ, которые летают над позициями российских войск, осуществляя разведку и корректировку артиллерии. Заметив украинские беспилотники, дроны бригады "Север-V" зависают над ними и позже таранят при снижении. 2024-12-19T09:16 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, часов яр, днр