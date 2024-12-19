https://ria.ru/20241219/bespilotniki-1990020427.html

В Ростовской области сбили семь украинских БПЛА

В Ростовской области сбили семь украинских БПЛА - РИА Новости, 19.12.2024

В Ростовской области сбили семь украинских БПЛА

В Таганроге сбили шесть дронов, один — в Батайске, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T01:12:00+03:00

2024-12-19T01:12:00+03:00

2024-12-19T02:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

таганрог

безопасность

ростовская область

батайск

юрий слюсарь

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Таганроге сбили шесть дронов, один — в Батайске, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА в Ростовской области. Около полуночи уничтожено семь БПЛА, в том числе шесть — в Таганроге и один — в Батайске", — написал он.По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20241218/pvo-1990011697.html

таганрог

ростовская область

батайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таганрог, безопасность, ростовская область, батайск, юрий слюсарь