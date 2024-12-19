Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области сбили семь украинских БПЛА - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:12 19.12.2024 (обновлено: 02:15 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/bespilotniki-1990020427.html
В Ростовской области сбили семь украинских БПЛА
В Ростовской области сбили семь украинских БПЛА - РИА Новости, 19.12.2024
В Ростовской области сбили семь украинских БПЛА
В Таганроге сбили шесть дронов, один — в Батайске, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T01:12:00+03:00
2024-12-19T02:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
таганрог
безопасность
ростовская область
батайск
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Таганроге сбили шесть дронов, один — в Батайске, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА в Ростовской области. Около полуночи уничтожено семь БПЛА, в том числе шесть — в Таганроге и один — в Батайске", — написал он.По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241218/pvo-1990011697.html
таганрог
ростовская область
батайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:130:2415:1941_1920x0_80_0_0_0f6b90a7e1701894bb9280927f79abdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таганрог, безопасность, ростовская область, батайск, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Безопасность, Ростовская область, Батайск, Юрий Слюсарь
В Ростовской области сбили семь украинских БПЛА

Юрий Слюсарь: в Таганроге сбили шесть БПЛА и еще один в Батайске

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Таганроге сбили шесть дронов, один — в Батайске, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«
"Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА в Ростовской области. Около полуночи уничтожено семь БПЛА, в том числе шесть — в Таганроге и один — в Батайске", — написал он.
По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ
Вчера, 22:13
 
Специальная военная операция на УкраинеТаганрогБезопасностьРостовская областьБатайскЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала