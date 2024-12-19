https://ria.ru/20241219/bespilotniki-1990020427.html
В Ростовской области сбили семь украинских БПЛА
В Ростовской области сбили семь украинских БПЛА - РИА Новости, 19.12.2024
В Ростовской области сбили семь украинских БПЛА
В Таганроге сбили шесть дронов, один — в Батайске, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T01:12:00+03:00
2024-12-19T01:12:00+03:00
2024-12-19T02:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
таганрог
безопасность
ростовская область
батайск
юрий слюсарь
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Таганроге сбили шесть дронов, один — в Батайске, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА в Ростовской области. Около полуночи уничтожено семь БПЛА, в том числе шесть — в Таганроге и один — в Батайске", — написал он.По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241218/pvo-1990011697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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таганрог, безопасность, ростовская область, батайск, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Безопасность, Ростовская область, Батайск, Юрий Слюсарь
В Ростовской области сбили семь украинских БПЛА
Юрий Слюсарь: в Таганроге сбили шесть БПЛА и еще один в Батайске