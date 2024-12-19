https://ria.ru/20241219/belgorod-1990226442.html

Военный суд в Белгороде приговорил экс-чиновницу к 21 году колонии

Военный суд в Белгороде приговорил экс-чиновницу к 21 году колонии - РИА Новости, 19.12.2024

Военный суд в Белгороде приговорил экс-чиновницу к 21 году колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил к 21 году колонии и штрафу в 1,5 млн рублей бывшую белгородскую чиновницу Викторию Шинкарук* за подготовку... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:24:00+03:00

2024-12-19T17:24:00+03:00

2024-12-19T17:35:00+03:00

происшествия

белгород

белгородская область

украина

евгений киселев (роснедра)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 21 году колонии и штрафу в 1,5 млн рублей бывшую белгородскую чиновницу Викторию Шинкарук* за подготовку теракта на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах, сообщили РИА Новости в суде."По совокупности преступлений путём частичного сложения суд окончательно назначил Шинкарук* 21 год колонии", - сказали в суде. Также назначен штраф в 1,5 миллиона рублей.Бывшая сотрудница администрации губернатора Белгородской области Шинкарук* и слесарь Александр Холодков* признаны виновными по пяти статьям: в участии в террористическом сообществе; незаконном обороте взрывчатых веществ; контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, совершенной организованной группой; приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ; приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.Холодков* также осужден на 21 год колонии и получил штраф в полтора миллиона рублей. Первые 5 лет он должен будет провести в тюрьме, а следующие 16 - в колонии особого режимаОгласить приговор должны были неделю назад, но, когда фигурантов доставили в суд, их не смогли выгрузить из автозака, так как в конвойном помещении, где проходит досмотр подсудимых, не было света. В результате заседание перенесли.В прениях сторон прокурор запросила Шинкарук* 21 год лишения свободы со штрафом 3 миллиона рублей, Холодкову* - 22 года со штрафом в 4,5 миллиона рублей.В ходе разбирательств женщина вину не признала. В суде она рассказала лишь об обстоятельствах передачи денег, которые, как утверждало следствие, предназначались для совершения теракта на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах. Защита настаивала в суде, что обоих фигурантов использовали "втемную".По словам адвоката экс-чиновницы Артёма Рыдванова, чиновнице написал ее бывший муж Евгений Кисель, который находится сейчас на Украине, что переведет ей 107 тысяч рублей на карту, чтобы она сняла 100 тысяч рублей и передала через ячейку некоему человеку, который занимался криптовалютой и "не хотел светиться", а 7 тысяч взяла себе в качестве вознаграждения. Шинкарук* не знала для чего и кому она передает деньги, утверждает Рыдванов. То же самое сделал Холодков*: Кисель был другом детства и попросил оставить в урне сверток с 500 тысячами рублей, за это передал ему 10 тысяч рублей.Дело в отношении Киселя выделено в отдельное производство.Росфинмониторинг в конце сентября внес Шинкарук* и Холодкова* в список террористов и экстремистов.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории РФ

https://ria.ru/20241014/prigovor-1977885292.html

https://ria.ru/20241217/khischenie-1989733551.html

https://ria.ru/20241212/terakt-1988785703.html

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происшествия, белгород, белгородская область, украина, евгений киселев (роснедра), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)