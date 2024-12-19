Рейтинг@Mail.ru
Военный суд в Белгороде приговорил экс-чиновницу к 21 году колонии - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 19.12.2024 (обновлено: 17:35 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/belgorod-1990226442.html
Военный суд в Белгороде приговорил экс-чиновницу к 21 году колонии
Военный суд в Белгороде приговорил экс-чиновницу к 21 году колонии - РИА Новости, 19.12.2024
Военный суд в Белгороде приговорил экс-чиновницу к 21 году колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил к 21 году колонии и штрафу в 1,5 млн рублей бывшую белгородскую чиновницу Викторию Шинкарук* за подготовку... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:24:00+03:00
2024-12-19T17:35:00+03:00
происшествия
белгород
белгородская область
украина
евгений киселев (роснедра)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 21 году колонии и штрафу в 1,5 млн рублей бывшую белгородскую чиновницу Викторию Шинкарук* за подготовку теракта на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах, сообщили РИА Новости в суде."По совокупности преступлений путём частичного сложения суд окончательно назначил Шинкарук* 21 год колонии", - сказали в суде. Также назначен штраф в 1,5 миллиона рублей.Бывшая сотрудница администрации губернатора Белгородской области Шинкарук* и слесарь Александр Холодков* признаны виновными по пяти статьям: в участии в террористическом сообществе; незаконном обороте взрывчатых веществ; контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, совершенной организованной группой; приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ; приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.Холодков* также осужден на 21 год колонии и получил штраф в полтора миллиона рублей. Первые 5 лет он должен будет провести в тюрьме, а следующие 16 - в колонии особого режимаОгласить приговор должны были неделю назад, но, когда фигурантов доставили в суд, их не смогли выгрузить из автозака, так как в конвойном помещении, где проходит досмотр подсудимых, не было света. В результате заседание перенесли.В прениях сторон прокурор запросила Шинкарук* 21 год лишения свободы со штрафом 3 миллиона рублей, Холодкову* - 22 года со штрафом в 4,5 миллиона рублей.В ходе разбирательств женщина вину не признала. В суде она рассказала лишь об обстоятельствах передачи денег, которые, как утверждало следствие, предназначались для совершения теракта на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах. Защита настаивала в суде, что обоих фигурантов использовали "втемную".По словам адвоката экс-чиновницы Артёма Рыдванова, чиновнице написал ее бывший муж Евгений Кисель, который находится сейчас на Украине, что переведет ей 107 тысяч рублей на карту, чтобы она сняла 100 тысяч рублей и передала через ячейку некоему человеку, который занимался криптовалютой и "не хотел светиться", а 7 тысяч взяла себе в качестве вознаграждения. Шинкарук* не знала для чего и кому она передает деньги, утверждает Рыдванов. То же самое сделал Холодков*: Кисель был другом детства и попросил оставить в урне сверток с 500 тысячами рублей, за это передал ему 10 тысяч рублей.Дело в отношении Киселя выделено в отдельное производство.Росфинмониторинг в конце сентября внес Шинкарук* и Холодкова* в список террористов и экстремистов.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории РФ
https://ria.ru/20241014/prigovor-1977885292.html
https://ria.ru/20241217/khischenie-1989733551.html
https://ria.ru/20241212/terakt-1988785703.html
белгород
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, украина, евгений киселев (роснедра), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Украина, Евгений Киселев (Роснедра), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Военный суд в Белгороде приговорил экс-чиновницу к 21 году колонии

Суд в Белгороде дал экс-чиновнице 21 год колонии по делу о подготовке теракта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 21 году колонии и штрафу в 1,5 млн рублей бывшую белгородскую чиновницу Викторию Шинкарук* за подготовку теракта на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах, сообщили РИА Новости в суде.
"По совокупности преступлений путём частичного сложения суд окончательно назначил Шинкарук* 21 год колонии", - сказали в суде. Также назначен штраф в 1,5 миллиона рублей.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Жителя Севастополя приговорили к 21 году колонии за подготовку теракта
14 октября, 08:35
Бывшая сотрудница администрации губернатора Белгородской области Шинкарук* и слесарь Александр Холодков* признаны виновными по пяти статьям: в участии в террористическом сообществе; незаконном обороте взрывчатых веществ; контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, совершенной организованной группой; приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ; приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.
Холодков* также осужден на 21 год колонии и получил штраф в полтора миллиона рублей. Первые 5 лет он должен будет провести в тюрьме, а следующие 16 - в колонии особого режима
Огласить приговор должны были неделю назад, но, когда фигурантов доставили в суд, их не смогли выгрузить из автозака, так как в конвойном помещении, где проходит досмотр подсудимых, не было света. В результате заседание перенесли.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Жительницу Подмосковья будут судить за хищение денег для бойцов СВО
17 декабря, 16:47
В прениях сторон прокурор запросила Шинкарук* 21 год лишения свободы со штрафом 3 миллиона рублей, Холодкову* - 22 года со штрафом в 4,5 миллиона рублей.
В ходе разбирательств женщина вину не признала. В суде она рассказала лишь об обстоятельствах передачи денег, которые, как утверждало следствие, предназначались для совершения теракта на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах. Защита настаивала в суде, что обоих фигурантов использовали "втемную".
По словам адвоката экс-чиновницы Артёма Рыдванова, чиновнице написал ее бывший муж Евгений Кисель, который находится сейчас на Украине, что переведет ей 107 тысяч рублей на карту, чтобы она сняла 100 тысяч рублей и передала через ячейку некоему человеку, который занимался криптовалютой и "не хотел светиться", а 7 тысяч взяла себе в качестве вознаграждения. Шинкарук* не знала для чего и кому она передает деньги, утверждает Рыдванов. То же самое сделал Холодков*: Кисель был другом детства и попросил оставить в урне сверток с 500 тысячами рублей, за это передал ему 10 тысяч рублей.
Дело в отношении Киселя выделено в отдельное производство.
Росфинмониторинг в конце сентября внес Шинкарук* и Холодкова* в список террористов и экстремистов.
*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории РФ
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В Москве вынесли приговор жителю Железногорска за госизмену и теракт
12 декабря, 12:38
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьУкраинаЕвгений Киселев (Роснедра)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала