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Соответствие IaaS-сервиса требованиям безопасности подтвердил beeline cloud
Соответствие IaaS-сервиса требованиям безопасности подтвердил beeline cloud - РИА Новости, 19.12.2024
Соответствие IaaS-сервиса требованиям безопасности подтвердил beeline cloud
Национальный аттестационный центр (НАЦ) завершил проверку выделенного публичного сегмента облачной платформы beeline cloud, предоставляющей услуги по модели... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:00:00+03:00
2024-12-19T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Национальный аттестационный центр (НАЦ) завершил проверку выделенного публичного сегмента облачной платформы beeline cloud, предоставляющей услуги по модели IaaS*; в ходе проверки специалисты НАЦ удостоверили, что инфраструктура соответствует требованиям 17 и 21 приказов ФСТЭК России, Руководящего документа Арбитражного суда, а также приказа ФСБ России и ФСТЭК России от 31.08.2010 № 416/489, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".Успешное прохождение аттестации подтверждает высокий уровень безопасности и надежности облачных сервисов beeline cloud."Обеспечение информационной безопасности — один из наших ключевых приоритетов. Успешное прохождение независимой аттестации является важным шагом для подтверждения доверия клиентов. Мы продолжим совершенствовать систему защиты, предлагая современные и надежные решения, соответствующие высоким стандартам отрасли", — отметил директор по информационной безопасности beeline cloud Егор Бигун, его слова цитирует пресс-служба.*Infrastructure as a Service - инфраструктура как услуга.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP51LM52BJ
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технологии, россия, вымпелком, beeline cloud
Технологии, Россия, ВымпелКом, beeline cloud
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Национальный аттестационный центр (НАЦ) завершил проверку выделенного публичного сегмента облачной платформы beeline cloud, предоставляющей услуги по модели IaaS*; в ходе проверки специалисты НАЦ удостоверили, что инфраструктура соответствует требованиям 17 и 21 приказов ФСТЭК России, Руководящего документа Арбитражного суда, а также приказа ФСБ России и ФСТЭК России от 31.08.2010 № 416/489, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".
Успешное прохождение аттестации подтверждает высокий уровень безопасности и надежности облачных сервисов beeline cloud.
"Обеспечение информационной безопасности — один из наших ключевых приоритетов. Успешное прохождение независимой аттестации является важным шагом для подтверждения доверия клиентов. Мы продолжим совершенствовать систему защиты, предлагая современные и надежные решения, соответствующие высоким стандартам отрасли", — отметил директор по информационной безопасности beeline cloud Егор Бигун, его слова цитирует пресс-служба.
*Infrastructure as a Service - инфраструктура как услуга.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP51LM52BJ