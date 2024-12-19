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В Турции прокомментировали инициативу Путина по использованию баз в Сирии - РИА Новости, 19.12.2024
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16:23 19.12.2024 (обновлено: 17:02 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/bazy-1990203051.html
В Турции прокомментировали инициативу Путина по использованию баз в Сирии
В Турции прокомментировали инициативу Путина по использованию баз в Сирии - РИА Новости, 19.12.2024
В Турции прокомментировали инициативу Путина по использованию баз в Сирии
Инициатива по использованию российских баз в Сирии для доставки гуманитарной помощи нуждается в изучении, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:23:00+03:00
2024-12-19T17:02:00+03:00
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владимир путин
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АНКАРА, 19 дек - РИА Новости. Инициатива по использованию российских баз в Сирии для доставки гуманитарной помощи нуждается в изучении, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сообщил, что Россия уже сейчас может использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи."Нет, какой-либо информации на этот счёт нет ", - сказал РИА Новости собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, известна ли Анкаре эта инициатива."Для того чтобы иметь какую-либо позицию по данной инициативе, надо сначала изучить её", - добавил он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сирия, турция, анкара (провинция), прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, в мире, россия
Сирия, Турция, Анкара (провинция), Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, В мире, Россия
В Турции прокомментировали инициативу Путина по использованию баз в Сирии

В Анкаре призвали изучить идею Путина по использованию баз РФ для гумпомощи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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АНКАРА, 19 дек - РИА Новости. Инициатива по использованию российских баз в Сирии для доставки гуманитарной помощи нуждается в изучении, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сообщил, что Россия уже сейчас может использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи.
"Нет, какой-либо информации на этот счёт нет ", - сказал РИА Новости собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, известна ли Анкаре эта инициатива.
"Для того чтобы иметь какую-либо позицию по данной инициативе, надо сначала изучить её", - добавил он.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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11 декабря, 08:00
 
СирияТурцияАнкара (провинция)Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинВ миреРоссия
 
 
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