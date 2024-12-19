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В Турции прокомментировали инициативу Путина по использованию баз в Сирии

В Турции прокомментировали инициативу Путина по использованию баз в Сирии - РИА Новости, 19.12.2024

В Турции прокомментировали инициативу Путина по использованию баз в Сирии

Инициатива по использованию российских баз в Сирии для доставки гуманитарной помощи нуждается в изучении, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:23:00+03:00

2024-12-19T16:23:00+03:00

2024-12-19T17:02:00+03:00

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АНКАРА, 19 дек - РИА Новости. Инициатива по использованию российских баз в Сирии для доставки гуманитарной помощи нуждается в изучении, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сообщил, что Россия уже сейчас может использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи."Нет, какой-либо информации на этот счёт нет ", - сказал РИА Новости собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, известна ли Анкаре эта инициатива."Для того чтобы иметь какую-либо позицию по данной инициативе, надо сначала изучить её", - добавил он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сирия, турция, анкара (провинция), прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, в мире, россия