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В Турции прокомментировали инициативу Путина по использованию баз в Сирии
В Турции прокомментировали инициативу Путина по использованию баз в Сирии - РИА Новости, 19.12.2024
В Турции прокомментировали инициативу Путина по использованию баз в Сирии
Инициатива по использованию российских баз в Сирии для доставки гуманитарной помощи нуждается в изучении, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:23:00+03:00
2024-12-19T16:23:00+03:00
2024-12-19T17:02:00+03:00
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АНКАРА, 19 дек - РИА Новости. Инициатива по использованию российских баз в Сирии для доставки гуманитарной помощи нуждается в изучении, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сообщил, что Россия уже сейчас может использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи."Нет, какой-либо информации на этот счёт нет ", - сказал РИА Новости собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, известна ли Анкаре эта инициатива."Для того чтобы иметь какую-либо позицию по данной инициативе, надо сначала изучить её", - добавил он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сирия, турция, анкара (провинция), прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, в мире, россия
Сирия, Турция, Анкара (провинция), Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, В мире, Россия
В Турции прокомментировали инициативу Путина по использованию баз в Сирии
В Анкаре призвали изучить идею Путина по использованию баз РФ для гумпомощи