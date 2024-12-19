https://ria.ru/20241219/ator-1990043200.html

АТОР назвала самое популярное направление для выездного туризма

АТОР назвала самое популярное направление для выездного туризма - РИА Новости, 19.12.2024

АТОР назвала самое популярное направление для выездного туризма

Лидером в выездном туризме по итогам года станет Турция, ожидается, что туристы из РФ совершат туда порядка 7,5 миллиона поездок; на втором месте Таиланд, на... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T08:25:00+03:00

2024-12-19T08:25:00+03:00

2024-12-19T08:25:00+03:00

туризм

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артур мурадян

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидером в выездном туризме по итогам года станет Турция, ожидается, что туристы из РФ совершат туда порядка 7,5 миллиона поездок; на втором месте Таиланд, на третьем - ОАЭ, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Самое популярное направление года – Турция - в среднем остановится на отметке 7,5 миллиона поездок из России. На втором месте, скорее всего, будет Таиланд с порядка 1,5 миллионами россиян. На третьем месте уверенно закрепятся Объединенные Арабские Эмираты - Дубай вполне может показать цифру в 1,3 миллиона", - сообщил Мурадян. По данным министерства культуры и туризма Турции, по итогам прошлого года граждане РФ совершили в Турцию свыше 6,3 миллиона поездок.

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турция

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новости - туризм, турция, россия, таиланд, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор)