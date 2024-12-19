https://ria.ru/20241219/ataka-1990035787.html

Ростовскую область ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты

Ростовскую область ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты - РИА Новости, 19.12.2024

Ростовскую область ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты

Более 30 дронов и три ракеты атаковали ночью Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T06:12:00+03:00

2024-12-19T06:12:00+03:00

2024-12-19T08:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

происшествия

юрий слюсарь

ростов

таганрог

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 30 дронов и три ракеты атаковали ночью Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска", — написал он.По его словам, большую часть воздушных целей нейтрализовали, однако на Новошахтинском заводе нефтепродуктов возник пожар. К 6.45 его потушили.В результате удара пострадал один человек. Он получил ранения из-за падения фрагментов дрона, добавил Слюсарь.

https://ria.ru/20241219/pozhar-1990025170.html

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ростовская область

ростов

таганрог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, происшествия, юрий слюсарь , ростов, таганрог