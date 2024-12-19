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Ростовскую область ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты - РИА Новости, 19.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:12 19.12.2024 (обновлено: 08:30 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/ataka-1990035787.html
Ростовскую область ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты
Ростовскую область ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты - РИА Новости, 19.12.2024
Ростовскую область ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты
Более 30 дронов и три ракеты атаковали ночью Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T06:12:00+03:00
2024-12-19T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
юрий слюсарь
ростов
таганрог
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 30 дронов и три ракеты атаковали ночью Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска", — написал он.По его словам, большую часть воздушных целей нейтрализовали, однако на Новошахтинском заводе нефтепродуктов возник пожар. К 6.45 его потушили.В результате удара пострадал один человек. Он получил ранения из-за падения фрагментов дрона, добавил Слюсарь.
https://ria.ru/20241219/pozhar-1990025170.html
https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990034598.html
ростовская область
ростов
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ростовская область, происшествия, юрий слюсарь , ростов, таганрог
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Происшествия, Юрий Слюсарь , Ростов, Таганрог
Ростовскую область ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты

Слюсарь: ВСУ ночью атаковали Ростовскую область 30 дронами и тремя ракетами

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 30 дронов и три ракеты атаковали ночью Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска", — написал он.
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По его словам, большую часть воздушных целей нейтрализовали, однако на Новошахтинском заводе нефтепродуктов возник пожар. К 6.45 его потушили.
В результате удара пострадал один человек. Он получил ранения из-за падения фрагментов дрона, добавил Слюсарь.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьПроисшествияЮрий СлюсарьРостовТаганрог
 
 
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