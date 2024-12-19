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Артамонов: завершено строительство Восточного обхода Липецка - РИА Новости, 19.12.2024
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Липецкая область
 
14:47 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/artamonov-1990161794.html
Артамонов: завершено строительство Восточного обхода Липецка
Артамонов: завершено строительство Восточного обхода Липецка - РИА Новости, 19.12.2024
Артамонов: завершено строительство Восточного обхода Липецка
В Липецкой области завершили строительство Восточного обхода Липецка – самого масштабного дорожного проекта в регионе за последние 10 лет, работы проведены в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:47:00+03:00
2024-12-19T14:47:00+03:00
липецкая область
липецк
грязи
игорь артамонов
дороги
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ЛИПЕЦК, 19 дек - РИА Новости. В Липецкой области завершили строительство Восточного обхода Липецка – самого масштабного дорожного проекта в регионе за последние 10 лет, работы проведены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что строители практически завершили работы на последнем участке Восточного обхода Липецка. Мост и дорожное полотно полностью готовы к эксплуатации. Теперь транспортное кольцо вокруг Липецка замкнулось, участок протяженностью более 12 километров соединил автодорогу Липецк – Грязи с трассой Орел – Тамбов. Стоимость объекта составила свыше 3 миллиардов рублей. "Для всей области завершение Восточного обхода Липецка – очень важное событие. Это вклад в безопасность наших жителей и в развитие социально-экономической сферы", – отметил Артамонов. Он добавил, что качество выполненных работ положительно оценили федеральные эксперты. Официальное открытие проезда запланировано в последние дни декабря.
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липецк, грязи, игорь артамонов, дороги
Липецкая область, Липецк, Грязи, Игорь Артамонов, Дороги
Артамонов: завершено строительство Восточного обхода Липецка

Губернатор Артамонов: завершено строительство Восточного обхода Липецка

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 дек - РИА Новости. В Липецкой области завершили строительство Восточного обхода Липецка – самого масштабного дорожного проекта в регионе за последние 10 лет, работы проведены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что строители практически завершили работы на последнем участке Восточного обхода Липецка. Мост и дорожное полотно полностью готовы к эксплуатации. Теперь транспортное кольцо вокруг Липецка замкнулось, участок протяженностью более 12 километров соединил автодорогу Липецк – Грязи с трассой Орел – Тамбов. Стоимость объекта составила свыше 3 миллиардов рублей.
"Для всей области завершение Восточного обхода Липецка – очень важное событие. Это вклад в безопасность наших жителей и в развитие социально-экономической сферы", – отметил Артамонов.
Он добавил, что качество выполненных работ положительно оценили федеральные эксперты. Официальное открытие проезда запланировано в последние дни декабря.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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12 декабря, 12:41
 
Липецкая областьЛипецкГрязиИгорь АртамоновДороги
 
 
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