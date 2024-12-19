https://ria.ru/20241219/artamonov-1990161794.html
Артамонов: завершено строительство Восточного обхода Липецка
Артамонов: завершено строительство Восточного обхода Липецка - РИА Новости, 19.12.2024
Артамонов: завершено строительство Восточного обхода Липецка
В Липецкой области завершили строительство Восточного обхода Липецка – самого масштабного дорожного проекта в регионе за последние 10 лет, работы проведены в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:47:00+03:00
2024-12-19T14:47:00+03:00
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липецкая область
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игорь артамонов
дороги
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ЛИПЕЦК, 19 дек - РИА Новости. В Липецкой области завершили строительство Восточного обхода Липецка – самого масштабного дорожного проекта в регионе за последние 10 лет, работы проведены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что строители практически завершили работы на последнем участке Восточного обхода Липецка. Мост и дорожное полотно полностью готовы к эксплуатации. Теперь транспортное кольцо вокруг Липецка замкнулось, участок протяженностью более 12 километров соединил автодорогу Липецк – Грязи с трассой Орел – Тамбов. Стоимость объекта составила свыше 3 миллиардов рублей. "Для всей области завершение Восточного обхода Липецка – очень важное событие. Это вклад в безопасность наших жителей и в развитие социально-экономической сферы", – отметил Артамонов. Он добавил, что качество выполненных работ положительно оценили федеральные эксперты. Официальное открытие проезда запланировано в последние дни декабря.
https://ria.ru/20241212/artamonov-1988792694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, грязи, игорь артамонов, дороги
Липецкая область, Липецк, Грязи, Игорь Артамонов, Дороги
Артамонов: завершено строительство Восточного обхода Липецка
Губернатор Артамонов: завершено строительство Восточного обхода Липецка
ЛИПЕЦК, 19 дек - РИА Новости. В Липецкой области завершили строительство Восточного обхода Липецка – самого масштабного дорожного проекта в регионе за последние 10 лет, работы проведены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что строители практически завершили работы на последнем участке Восточного обхода Липецка. Мост и дорожное полотно полностью готовы к эксплуатации. Теперь транспортное кольцо вокруг Липецка замкнулось, участок протяженностью более 12 километров соединил автодорогу Липецк – Грязи с трассой Орел – Тамбов. Стоимость объекта составила свыше 3 миллиардов рублей.
"Для всей области завершение Восточного обхода Липецка – очень важное событие. Это вклад в безопасность наших жителей и в развитие социально-экономической сферы", – отметил Артамонов.
Он добавил, что качество выполненных работ положительно оценили федеральные эксперты. Официальное открытие проезда запланировано в последние дни декабря.