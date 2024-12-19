На Украине арестовали командира бригады ВСУ, в которой избивали военных
Суд на Украине взял под стражу командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Суд на Украине избрал командиру 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олегу Побережнюку, военнослужащие которой сообщали об издевательствах, меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в четверг в офисе генпрокурора страны.
Издание "Украинская правда" 16 декабря сообщило, что командир взвода в 211-й бригаде Владислав Пастух избивал подчиненных и вымогал у них деньги. В Генштабе ВСУ заявили, что направили комиссию для проверки этой информации, командир части временно отстранен от исполнения обязанностей. Офис генпрокурора 17 декабря заявил, что начал расследовать сообщения об избиениях и вымогательствах в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ, против командира части возбуждено уголовное дело по злоупотреблению служебным положением.
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"Суд избрал командиру 211 понтонно-мостовой бригады сил поддержки ВСУ меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения 908,4 тысяч гривен (21,6 тысяч долларов – ред.) залога. Кроме этого, высшее командование отстранило его от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Имя командира ведомство не называет. По данным агентства РБК-Украина, речь идет об Олеге Побережнюке.
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