https://ria.ru/20241219/arest-1990219376.html

Капитана танкера "Волгонефть-212" арестовали на два месяца

Капитана танкера "Волгонефть-212" арестовали на два месяца - РИА Новости, 19.12.2024

Капитана танкера "Волгонефть-212" арестовали на два месяца

Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана танкера "Волгонефть-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:11:00+03:00

2024-12-19T17:11:00+03:00

2024-12-19T18:54:00+03:00

происшествия

черное море

симферополь

севастополь

следственный комитет россии (ск рф)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана танкера "Волгонефть-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест, сообщила пресс-служба крымского главка Следственного комитета."По ходатайству следствия капитану нефтетанкера "Волгонефть-212", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа (часть вторая статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 17 февраля 2025 года", — говорится в релизе. Суд также избрал меру пресечения капитану второго танкера, потерпевшего крушение в Черном море, — "Волгонефть-239". Он проведет два месяца под домашним арестом.Пятнадцатого декабря танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это произошло из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Пострадавших членов экипажей доставили в больницы.Капитанов обоих судов задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело.Нефтепродукты вынесло на берег на расстояние нескольких десятков километров в районе Анапы. Сейчас ведутся работы по очистке территории.

https://ria.ru/20241219/ekologiya-1990035123.html

черное море

симферополь

севастополь

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Работа по очистке береговой линии Краснодарского края от нефтепродуктов В Краснодарском крае обследовано 130 километров береговой линии Работа на отдельных участках продолжалась всю ночь. На месте более 5 000 спасателей и волонтеров. 2024-12-19T17:11 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, черное море, симферополь, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе