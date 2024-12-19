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Анохин: НПС стал мощным центром организации делового сообщества Смоленщины - РИА Новости, 19.12.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
11:54 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/anokhin-1990077950.html
Анохин: НПС стал мощным центром организации делового сообщества Смоленщины
Анохин: НПС стал мощным центром организации делового сообщества Смоленщины - РИА Новости, 19.12.2024
Анохин: НПС стал мощным центром организации делового сообщества Смоленщины
Созданное в 1991 году смоленское объединение работодателей – Научно-промышленный союз (НПС) стало мощным центром организации делового сообщества региона,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:54:00+03:00
2024-12-19T11:54:00+03:00
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Созданное в 1991 году смоленское объединение работодателей – Научно-промышленный союз (НПС) стало мощным центром организации делового сообщества региона, которое консолидирует усилия промышленных и научных предприятий, образовательных учреждений и банков, направленные на развитие Смоленской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин. "Правительство области активно сотрудничает с Научно-промышленным союзом. В том числе и благодаря совместной работе нам удалось добиться стабильного роста промышленности – доминирующего сектора экономики, на долю которого приходится 35% ВРП. Так, по итогам 10 месяцев обрабатывающие производства выросли на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Существенный вклад в увеличение показателя внесли предприятия, входящие в деловое объединение", - написал Анохин. Губернатор в четверг посетил итоговое заседание Научно-промышленного союза. В мероприятии приняли участие президент объединения, директор филиала НИУ МЭИ в Смоленске Федулов Александр Сергеевич, руководители ведущих смоленских предприятий. Участники обсудили вопросы дальнейшего развития промышленности, внедрения инноваций в производства и реализации мер поддержки. Также они договорились продолжить совместную работу по сокращению административных барьеров, продвижению инициатив компаний на федеральный уровень. Кроме того, в рамках заседания было подписано соглашение о сотрудничестве. "Благодарю представителей наших предприятий за плодотворную дискуссию, а также за высокую социальную ответственность, поддержку участников СВО и помощь в решении проблем жителей области", - отметил Анохин.
https://ria.ru/20241218/gubernatoranokhin-1989986619.html
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василий анохин, смоленск
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск
Анохин: НПС стал мощным центром организации делового сообщества Смоленщины

Научно-промышленный союз Смоленщины объединяет усилия промышленности и бизнеса

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Созданное в 1991 году смоленское объединение работодателей – Научно-промышленный союз (НПС) стало мощным центром организации делового сообщества региона, которое консолидирует усилия промышленных и научных предприятий, образовательных учреждений и банков, направленные на развитие Смоленской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин.
"Правительство области активно сотрудничает с Научно-промышленным союзом. В том числе и благодаря совместной работе нам удалось добиться стабильного роста промышленности – доминирующего сектора экономики, на долю которого приходится 35% ВРП. Так, по итогам 10 месяцев обрабатывающие производства выросли на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Существенный вклад в увеличение показателя внесли предприятия, входящие в деловое объединение", - написал Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Два новых корпуса построит смоленское предприятие по выпуску стройизделий
Вчера, 19:11
Губернатор в четверг посетил итоговое заседание Научно-промышленного союза. В мероприятии приняли участие президент объединения, директор филиала НИУ МЭИ в Смоленске Федулов Александр Сергеевич, руководители ведущих смоленских предприятий. Участники обсудили вопросы дальнейшего развития промышленности, внедрения инноваций в производства и реализации мер поддержки. Также они договорились продолжить совместную работу по сокращению административных барьеров, продвижению инициатив компаний на федеральный уровень. Кроме того, в рамках заседания было подписано соглашение о сотрудничестве.
"Благодарю представителей наших предприятий за плодотворную дискуссию, а также за высокую социальную ответственность, поддержку участников СВО и помощь в решении проблем жителей области", - отметил Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Почти 100 вылетов совершила санитарная авиация в Смоленской области
Вчера, 14:08
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленск
 
 
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