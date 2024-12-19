https://ria.ru/20241219/anokhin-1990077950.html

Анохин: НПС стал мощным центром организации делового сообщества Смоленщины

Анохин: НПС стал мощным центром организации делового сообщества Смоленщины - РИА Новости, 19.12.2024

Анохин: НПС стал мощным центром организации делового сообщества Смоленщины

Созданное в 1991 году смоленское объединение работодателей – Научно-промышленный союз (НПС) стало мощным центром организации делового сообщества региона,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:54:00+03:00

2024-12-19T11:54:00+03:00

2024-12-19T11:54:00+03:00

смоленская область

василий анохин

смоленск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_174:57:1600:859_1920x0_80_0_0_a64607d632ae043b4de89e201d662d04.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Созданное в 1991 году смоленское объединение работодателей – Научно-промышленный союз (НПС) стало мощным центром организации делового сообщества региона, которое консолидирует усилия промышленных и научных предприятий, образовательных учреждений и банков, направленные на развитие Смоленской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин. "Правительство области активно сотрудничает с Научно-промышленным союзом. В том числе и благодаря совместной работе нам удалось добиться стабильного роста промышленности – доминирующего сектора экономики, на долю которого приходится 35% ВРП. Так, по итогам 10 месяцев обрабатывающие производства выросли на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Существенный вклад в увеличение показателя внесли предприятия, входящие в деловое объединение", - написал Анохин. Губернатор в четверг посетил итоговое заседание Научно-промышленного союза. В мероприятии приняли участие президент объединения, директор филиала НИУ МЭИ в Смоленске Федулов Александр Сергеевич, руководители ведущих смоленских предприятий. Участники обсудили вопросы дальнейшего развития промышленности, внедрения инноваций в производства и реализации мер поддержки. Также они договорились продолжить совместную работу по сокращению административных барьеров, продвижению инициатив компаний на федеральный уровень. Кроме того, в рамках заседания было подписано соглашение о сотрудничестве. "Благодарю представителей наших предприятий за плодотворную дискуссию, а также за высокую социальную ответственность, поддержку участников СВО и помощь в решении проблем жителей области", - отметил Анохин.

https://ria.ru/20241218/gubernatoranokhin-1989986619.html

https://ria.ru/20241218/anokhin-1989911994.html

смоленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, смоленск