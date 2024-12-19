Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших от мазута в Анапе птиц отправили на передержку в Ставрополь - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/anapa-1990240488.html
Пострадавших от мазута в Анапе птиц отправили на передержку в Ставрополь
Пострадавших от мазута в Анапе птиц отправили на передержку в Ставрополь - РИА Новости, 19.12.2024
Пострадавших от мазута в Анапе птиц отправили на передержку в Ставрополь
Более 60 птиц, пострадавших от мазута на побережье Анапы в результате крушения танкеров, отправили на передержку в Ставрополь, сообщили власти курорта. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:51:00+03:00
2024-12-19T17:51:00+03:00
анапа
ставрополь
василий швец
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989935774_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3dfb3e36d7e0a23b240beae33af0bed6.jpg
КРАСНОДАР, 19 дек – РИА Новости. Более 60 птиц, пострадавших от мазута на побережье Анапы в результате крушения танкеров, отправили на передержку в Ставрополь, сообщили власти курорта. "В одном помещении птицам очищают перья, в другом – обогревают и кормят. Вчера помощь получили более 100 пернатых, а сегодня 62 птицы отправили в Ставрополь на передержку. Волонтеры рассказали, что работа в пункте организована посменно: пока одни отдыхают, другие трудятся. Необходимых медикаментов хватает: помощь оказывают постоянно, много людей, причем не только из Анапы, откликаются на призыв помочь братьям нашим меньшим", - говорится в сообщении. Уточняется, что есть необходимость в пеленках и защитных перчатках с удлиненными рукавами. Мэр города Василий Швец поблагодарил добровольцев и пообещал помочь с приобретением дополнительных средств защиты и расходных материалов.
https://ria.ru/20241218/anapa-1989920324.html
анапа
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989935774_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_1249ade432d42103870e5849d42bd8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анапа, ставрополь, василий швец, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Анапа, Ставрополь, Василий Швец, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Пострадавших от мазута в Анапе птиц отправили на передержку в Ставрополь

Более 60 пострадавших из-за ЧП в Анапе птиц отправили на передержку в Ставрополь

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры отмывают от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Волонтеры отмывают от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Волонтеры отмывают от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 19 дек – РИА Новости. Более 60 птиц, пострадавших от мазута на побережье Анапы в результате крушения танкеров, отправили на передержку в Ставрополь, сообщили власти курорта.
"В одном помещении птицам очищают перья, в другом – обогревают и кормят. Вчера помощь получили более 100 пернатых, а сегодня 62 птицы отправили в Ставрополь на передержку. Волонтеры рассказали, что работа в пункте организована посменно: пока одни отдыхают, другие трудятся. Необходимых медикаментов хватает: помощь оказывают постоянно, много людей, причем не только из Анапы, откликаются на призыв помочь братьям нашим меньшим", - говорится в сообщении.
Уточняется, что есть необходимость в пеленках и защитных перчатках с удлиненными рукавами. Мэр города Василий Швец поблагодарил добровольцев и пообещал помочь с приобретением дополнительных средств защиты и расходных материалов.
Баклан, запачканный мазутом в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В Анапе спасли около 30 птиц, пострадавших от разлива мазута
Вчера, 14:43
 
АнапаСтавропольВасилий ШвецКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала