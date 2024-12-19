https://ria.ru/20241219/anapa-1990240488.html

Пострадавших от мазута в Анапе птиц отправили на передержку в Ставрополь

Пострадавших от мазута в Анапе птиц отправили на передержку в Ставрополь - РИА Новости, 19.12.2024

Пострадавших от мазута в Анапе птиц отправили на передержку в Ставрополь

Более 60 птиц, пострадавших от мазута на побережье Анапы в результате крушения танкеров, отправили на передержку в Ставрополь, сообщили власти курорта. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:51:00+03:00

2024-12-19T17:51:00+03:00

2024-12-19T17:51:00+03:00

анапа

ставрополь

василий швец

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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КРАСНОДАР, 19 дек – РИА Новости. Более 60 птиц, пострадавших от мазута на побережье Анапы в результате крушения танкеров, отправили на передержку в Ставрополь, сообщили власти курорта. "В одном помещении птицам очищают перья, в другом – обогревают и кормят. Вчера помощь получили более 100 пернатых, а сегодня 62 птицы отправили в Ставрополь на передержку. Волонтеры рассказали, что работа в пункте организована посменно: пока одни отдыхают, другие трудятся. Необходимых медикаментов хватает: помощь оказывают постоянно, много людей, причем не только из Анапы, откликаются на призыв помочь братьям нашим меньшим", - говорится в сообщении. Уточняется, что есть необходимость в пеленках и защитных перчатках с удлиненными рукавами. Мэр города Василий Швец поблагодарил добровольцев и пообещал помочь с приобретением дополнительных средств защиты и расходных материалов.

https://ria.ru/20241218/anapa-1989920324.html

анапа

ставрополь

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анапа, ставрополь, василий швец, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия