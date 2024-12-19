https://ria.ru/20241219/anapa-1990240488.html
Пострадавших от мазута в Анапе птиц отправили на передержку в Ставрополь
Пострадавших от мазута в Анапе птиц отправили на передержку в Ставрополь - РИА Новости, 19.12.2024
Пострадавших от мазута в Анапе птиц отправили на передержку в Ставрополь
Более 60 птиц, пострадавших от мазута на побережье Анапы в результате крушения танкеров, отправили на передержку в Ставрополь, сообщили власти курорта. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:51:00+03:00
2024-12-19T17:51:00+03:00
2024-12-19T17:51:00+03:00
анапа
ставрополь
василий швец
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989935774_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3dfb3e36d7e0a23b240beae33af0bed6.jpg
КРАСНОДАР, 19 дек – РИА Новости. Более 60 птиц, пострадавших от мазута на побережье Анапы в результате крушения танкеров, отправили на передержку в Ставрополь, сообщили власти курорта. "В одном помещении птицам очищают перья, в другом – обогревают и кормят. Вчера помощь получили более 100 пернатых, а сегодня 62 птицы отправили в Ставрополь на передержку. Волонтеры рассказали, что работа в пункте организована посменно: пока одни отдыхают, другие трудятся. Необходимых медикаментов хватает: помощь оказывают постоянно, много людей, причем не только из Анапы, откликаются на призыв помочь братьям нашим меньшим", - говорится в сообщении. Уточняется, что есть необходимость в пеленках и защитных перчатках с удлиненными рукавами. Мэр города Василий Швец поблагодарил добровольцев и пообещал помочь с приобретением дополнительных средств защиты и расходных материалов.
https://ria.ru/20241218/anapa-1989920324.html
анапа
ставрополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989935774_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_1249ade432d42103870e5849d42bd8c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, ставрополь, василий швец, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Анапа, Ставрополь, Василий Швец, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Пострадавших от мазута в Анапе птиц отправили на передержку в Ставрополь
Более 60 пострадавших из-за ЧП в Анапе птиц отправили на передержку в Ставрополь