Второй энергоблок БелАЭС временно отключили
Минэнерго: 2-ой энергоблок БелАЭС временно отключили из-за сработавшего датчика
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
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МИНСК,19 дек - РИА Новости. Второй энергоблок Белорусской АЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков, проводимые сейчас на станции работы не влияют на безопасность ее оборудования, сообщила пресс-служба белорусского минэнерго.
"Второй энергоблок БелАЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства.
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Отмечается, что "решение отключить блок от сети было принято для проведения штатной диагностики работы датчиков обеспечивающих систем".
"Соответствующие работы сейчас проводятся на БелАЭС. Они не влияют на безопасность работы станции и ее оборудования", - подчеркивается в сообщении.
Белоруссия реализовывала в городе Островец Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.
Первый энергоблок Белорусской АЭС 3 декабря был выведен в 3-й планово-предупредительный ремонт. Важной частью работ является замена отработавшего ядерного топлива на свежее - в активную зону реактора будет загружено около 25% тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом.
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