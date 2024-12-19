https://ria.ru/20241219/aes-1990253384.html

Второй энергоблок БелАЭС временно отключили

Второй энергоблок БелАЭС временно отключили - РИА Новости, 19.12.2024

Второй энергоблок БелАЭС временно отключили

Второй энергоблок Белорусской АЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков, проводимые сейчас на станции работы не влияют на безопасность РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T18:52:00+03:00

2024-12-19T18:52:00+03:00

2024-12-19T19:53:00+03:00

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МИНСК,19 дек - РИА Новости. Второй энергоблок Белорусской АЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков, проводимые сейчас на станции работы не влияют на безопасность ее оборудования, сообщила пресс-служба белорусского минэнерго."Второй энергоблок БелАЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства.Отмечается, что "решение отключить блок от сети было принято для проведения штатной диагностики работы датчиков обеспечивающих систем"."Соответствующие работы сейчас проводятся на БелАЭС. Они не влияют на безопасность работы станции и ее оборудования", - подчеркивается в сообщении.Белоруссия реализовывала в городе Островец Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.Первый энергоблок Белорусской АЭС 3 декабря был выведен в 3-й планово-предупредительный ремонт. Важной частью работ является замена отработавшего ядерного топлива на свежее - в активную зону реактора будет загружено около 25% тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом.

https://ria.ru/20241001/lukashenko-1975695854.html

https://ria.ru/20241206/putin-1987749150.html

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в мире, белорусская аэс, белоруссия, гродненская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"