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Второй энергоблок БелАЭС временно отключили - РИА Новости, 19.12.2024
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18:52 19.12.2024 (обновлено: 19:53 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/aes-1990253384.html
Второй энергоблок БелАЭС временно отключили
Второй энергоблок БелАЭС временно отключили - РИА Новости, 19.12.2024
Второй энергоблок БелАЭС временно отключили
Второй энергоблок Белорусской АЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков, проводимые сейчас на станции работы не влияют на безопасность РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:52:00+03:00
2024-12-19T19:53:00+03:00
в мире
белорусская аэс
белоруссия
гродненская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МИНСК,19 дек - РИА Новости. Второй энергоблок Белорусской АЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков, проводимые сейчас на станции работы не влияют на безопасность ее оборудования, сообщила пресс-служба белорусского минэнерго."Второй энергоблок БелАЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства.Отмечается, что "решение отключить блок от сети было принято для проведения штатной диагностики работы датчиков обеспечивающих систем"."Соответствующие работы сейчас проводятся на БелАЭС. Они не влияют на безопасность работы станции и ее оборудования", - подчеркивается в сообщении.Белоруссия реализовывала в городе Островец Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.Первый энергоблок Белорусской АЭС 3 декабря был выведен в 3-й планово-предупредительный ремонт. Важной частью работ является замена отработавшего ядерного топлива на свежее - в активную зону реактора будет загружено около 25% тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом.
https://ria.ru/20241001/lukashenko-1975695854.html
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в мире, белорусская аэс, белоруссия, гродненская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Белорусская АЭС, Белоруссия, Гродненская область, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Второй энергоблок БелАЭС временно отключили

Минэнерго: 2-ой энергоблок БелАЭС временно отключили из-за сработавшего датчика

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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МИНСК,19 дек - РИА Новости. Второй энергоблок Белорусской АЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков, проводимые сейчас на станции работы не влияют на безопасность ее оборудования, сообщила пресс-служба белорусского минэнерго.
"Второй энергоблок БелАЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства.
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Отмечается, что "решение отключить блок от сети было принято для проведения штатной диагностики работы датчиков обеспечивающих систем".
"Соответствующие работы сейчас проводятся на БелАЭС. Они не влияют на безопасность работы станции и ее оборудования", - подчеркивается в сообщении.
Белоруссия реализовывала в городе Островец Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.
Первый энергоблок Белорусской АЭС 3 декабря был выведен в 3-й планово-предупредительный ремонт. Важной частью работ является замена отработавшего ядерного топлива на свежее - в активную зону реактора будет загружено около 25% тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом.
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В миреБелорусская АЭСБелоруссияГродненская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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