https://ria.ru/20241219/abhazija-1990201641.html

В Абхазии объявили план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте

В Абхазии объявили план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте - РИА Новости, 19.12.2024

В Абхазии объявили план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте

В Абхазии в четверг объявлен план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте, в результате которой один депутат погиб, другой получил ранения, сообщает... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:19:00+03:00

2024-12-19T16:19:00+03:00

2024-12-19T16:29:00+03:00

в мире

абхазия

сухум

гулрыпшский район

кан кварчия

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_9c051f592bb7829dc45db63445f83ada.jpg

СУХУМ, 19 дек - РИА Новости. В Абхазии в четверг объявлен план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте, в результате которой один депутат погиб, другой получил ранения, сообщает пресс-служба МВД республики. Ранее в четверг в МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что в результате перестрелки в парламенте пострадали двое депутатов. Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, он ранил Кварчию и Голандзию. Позднее Голандзия скончался, жизни Кварчии ничего не угрожает, он ранен в плечо. "МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения и задержание подозреваемого в стрельбе у парламента Адгура Харазии. Объявлен план-перехват. Усилены посты ГАИ по трассе Псоу-Ингур, так же контролируются зоны государственных границ", - говорится в сообщении пресс-службы. В оперативных мероприятиях задействованы сотрудники УВД по городу Сухум, ОВД Гулрыпшского района, силовые подразделения центрального аппарата ведомства.

https://ria.ru/20240623/perestrelka--1954905321.html

абхазия

сухум

гулрыпшский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, абхазия, сухум, гулрыпшский район, кан кварчия, гибдд мвд рф