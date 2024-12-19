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В Абхазии объявили план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте
В Абхазии объявили план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте - РИА Новости, 19.12.2024
В Абхазии объявили план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте
В Абхазии в четверг объявлен план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте, в результате которой один депутат погиб, другой получил ранения, сообщает... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:19:00+03:00
2024-12-19T16:19:00+03:00
2024-12-19T16:29:00+03:00
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СУХУМ, 19 дек - РИА Новости. В Абхазии в четверг объявлен план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте, в результате которой один депутат погиб, другой получил ранения, сообщает пресс-служба МВД республики. Ранее в четверг в МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что в результате перестрелки в парламенте пострадали двое депутатов. Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, он ранил Кварчию и Голандзию. Позднее Голандзия скончался, жизни Кварчии ничего не угрожает, он ранен в плечо. "МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения и задержание подозреваемого в стрельбе у парламента Адгура Харазии. Объявлен план-перехват. Усилены посты ГАИ по трассе Псоу-Ингур, так же контролируются зоны государственных границ", - говорится в сообщении пресс-службы. В оперативных мероприятиях задействованы сотрудники УВД по городу Сухум, ОВД Гулрыпшского района, силовые подразделения центрального аппарата ведомства.
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в мире, абхазия, сухум, гулрыпшский район, кан кварчия, гибдд мвд рф
В мире, Абхазия, Сухум, Гулрыпшский район, Кан Кварчия, ГИБДД МВД РФ
В Абхазии объявили план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте
МВД Абхазии объявило план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте