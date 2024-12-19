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В Абхазии объявили план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте - РИА Новости, 19.12.2024
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16:19 19.12.2024 (обновлено: 16:29 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/abhazija-1990201641.html
В Абхазии объявили план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте
В Абхазии объявили план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте - РИА Новости, 19.12.2024
В Абхазии объявили план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте
В Абхазии в четверг объявлен план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте, в результате которой один депутат погиб, другой получил ранения, сообщает... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:19:00+03:00
2024-12-19T16:29:00+03:00
в мире
абхазия
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СУХУМ, 19 дек - РИА Новости. В Абхазии в четверг объявлен план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте, в результате которой один депутат погиб, другой получил ранения, сообщает пресс-служба МВД республики. Ранее в четверг в МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что в результате перестрелки в парламенте пострадали двое депутатов. Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, он ранил Кварчию и Голандзию. Позднее Голандзия скончался, жизни Кварчии ничего не угрожает, он ранен в плечо. "МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения и задержание подозреваемого в стрельбе у парламента Адгура Харазии. Объявлен план-перехват. Усилены посты ГАИ по трассе Псоу-Ингур, так же контролируются зоны государственных границ", - говорится в сообщении пресс-службы. В оперативных мероприятиях задействованы сотрудники УВД по городу Сухум, ОВД Гулрыпшского района, силовые подразделения центрального аппарата ведомства.
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в мире, абхазия, сухум, гулрыпшский район, кан кварчия, гибдд мвд рф
В мире, Абхазия, Сухум, Гулрыпшский район, Кан Кварчия, ГИБДД МВД РФ
В Абхазии объявили план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте

МВД Абхазии объявило план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 19 дек - РИА Новости. В Абхазии в четверг объявлен план-перехват в связи с перестрелкой в парламенте, в результате которой один депутат погиб, другой получил ранения, сообщает пресс-служба МВД республики.
Ранее в четверг в МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что в результате перестрелки в парламенте пострадали двое депутатов. Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, он ранил Кварчию и Голандзию. Позднее Голандзия скончался, жизни Кварчии ничего не угрожает, он ранен в плечо.
"МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения и задержание подозреваемого в стрельбе у парламента Адгура Харазии. Объявлен план-перехват. Усилены посты ГАИ по трассе Псоу-Ингур, так же контролируются зоны государственных границ", - говорится в сообщении пресс-службы.
В оперативных мероприятиях задействованы сотрудники УВД по городу Сухум, ОВД Гулрыпшского района, силовые подразделения центрального аппарата ведомства.
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
На границе Абхазии и России произошла перестрелка
23 июня, 19:52
 
В миреАбхазияСухумГулрыпшский районКан КварчияГИБДД МВД РФ
 
 
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