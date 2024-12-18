https://ria.ru/20241218/zhkkh-1989812211.html

Юрист назвал коммунальные платежи, от которых можно отказаться

Юрист назвал коммунальные платежи, от которых можно отказаться - РИА Новости, 18.12.2024

Юрист назвал коммунальные платежи, от которых можно отказаться

Радиоточки, общедомовая антенна, страхование жилья, диспетчеризация и другие коммунальные платежи относятся к дополнительным услугам, от которых жильцы могут... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T02:29:00+03:00

2024-12-18T02:29:00+03:00

2024-12-18T04:30:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

жкх

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Радиоточки, общедомовая антенна, страхование жилья, диспетчеризация и другие коммунальные платежи относятся к дополнительным услугам, от которых жильцы могут отказаться, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь."Наиболее частая ситуация, когда можно отказаться от платежей, связана с дополнительными услугами. Это могут быть радиоточки, общедомовая антенна, страховка жилья, диспетчеризация и другие опции, которые не входят в обязательный перечень. Если вы замечаете такие строки, необходимо внимательно проверить договор с управляющей компанией. Если услуги там не указаны, оплачивать их не нужно. Важно знать, что отказ от ненужных услуг оформляется через письменное заявление, направленное в УК или поставщику конкретной услуги", — объяснил Бондарь.Эксперт напомнил, что большая часть услуг в счетах от управляющих компаний остаются обязательными к оплате, так как они закреплены законом. Он уточнил, что речь идет о базовых коммунальных услугах, а именно о водоснабжении, отоплении, электроснабжении, водоотведении и содержании общего имущества дома. Тем не менее Бондарь предупредил и о появлении в платежках дополнительных услуг, которые могут быть навязаны, а иногда они и вовсе не законными."Например, установка видеонаблюдения, консьерж-сервис или уборка снега должны быть предварительно утверждены общим собранием жильцов. Без такого согласования УК не имеет права включать их в квитанцию", — подчеркнул эксперт.Бондарь добавил, что нередко управляющие компании включают в оплату услуги, которые уже оплачиваются другими способами. В качестве примера эксперт привел вывоз мусора, который оплачивают через регионального оператора, или ремонтные работы, которые не проводились."Также в квитанции могут появляться дублирующие строки, создающие иллюзию новых обязательств. Иногда УК необоснованно завышают тарифы, особенно в период индексации. Подобные махинации необходимо пресекать на корню", — добавил Бондарь.Эксперт подчеркнул, что внимательное изучение платежки необходимо для понимания, обманывает ли жильца управляющая компания. Он назвал появление новых строк или необоснованное увеличение платежей поводами обратиться за разъяснениями. Если объяснения УК неубедительны или она уклоняется от ответа, следует обратиться в Жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру, посоветовал собеседник агентства. Особенно весомым аргументом может стать коллективная жалоба от жильцов, заключил Бондарь.

https://ria.ru/20241215/zhkkh-1989272900.html

https://ria.ru/20241214/gosduma-1989197414.html

https://realty.ria.ru/20240417/tinkoff-1940514820.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), жкх