https://ria.ru/20241218/zhilprogrammy-1989840238.html
Финансирование жилпрограмм в Сургутском районе Югры достигло 6,1 млрд руб
Финансирование жилпрограмм в Сургутском районе Югры достигло 6,1 млрд руб - РИА Новости, 18.12.2024
Финансирование жилпрограмм в Сургутском районе Югры достигло 6,1 млрд руб
Уходящий год стал прорывным в борьбе с аварийным жилым фондом в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, финансирование жилищных программ... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:01:00+03:00
2024-12-18T10:01:00+03:00
2024-12-18T10:01:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
жилье
сургутский район
работа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Уходящий год стал прорывным в борьбе с аварийным жилым фондом в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, финансирование жилищных программ достигло рекордных 6,1 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой в ходе итоговой пресс-конференции. "Переселение велось по всем программам – это и адресная программа переселения из аварийного жилья, и фенольная программа, и дополнительная мера поддержки по участникам СВО. Год был в этом плане напряженный очень, но для района очень успешный. В этом году объем средств по всем программам составил 6 миллиардов 149 миллионов рублей. Для понимания, у нас самый удачный год был прошлый. Общий объем средств за 2023 год составил 2 миллиарда 343 миллиона рублей. То есть сейчас практически в три раза больше", - сказал Трубецкой. Он уточнил, что по всем программам жилищные условия улучшили 1356 семей. Глава района также подчеркнул, что всего за последние пять лет, с 2019 по 2023 год, на программы расселения было направлено 8,7 миллиардов рублей. Ранее Трубецкой сообщал, что к ноябрю за неполные 11 месяцев 2024 года власти уже на 122% перевыполнили годовой план по строительству жилищного фонда. Так, в этом году инвесторы возвели порядка 59,1 тысячи "квадратов" жилья, еще 48,5 тысячи квадратных метров (или 395 жилых домов) построили в поселениях физические лица.
https://ria.ru/20241217/shanhaj-1989744227.html
https://ria.ru/20241108/finansirovanie-1982579246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, сургутский район, работа
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Жилье, Сургутский район, Работа
Финансирование жилпрограмм в Сургутском районе Югры достигло 6,1 млрд руб
Власти Сургутского района: год стал прорывным в борьбе с аварийным жилфондом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Уходящий год стал прорывным в борьбе с аварийным жилым фондом в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, финансирование жилищных программ достигло рекордных 6,1 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой в ходе итоговой пресс-конференции.
"Переселение велось по всем программам – это и адресная программа переселения из аварийного жилья, и фенольная программа, и дополнительная мера поддержки по участникам СВО. Год был в этом плане напряженный очень, но для района очень успешный. В этом году объем средств по всем программам составил 6 миллиардов 149 миллионов рублей. Для понимания, у нас самый удачный год был прошлый. Общий объем средств за 2023 год составил 2 миллиарда 343 миллиона рублей. То есть сейчас практически в три раза больше", - сказал Трубецкой.
Он уточнил, что по всем программам жилищные условия улучшили 1356 семей.
Глава района также подчеркнул, что всего за последние пять лет, с 2019 по 2023 год, на программы расселения было направлено 8,7 миллиардов рублей.
Ранее Трубецкой сообщал, что к ноябрю за неполные 11 месяцев 2024 года власти уже на 122% перевыполнили годовой план по строительству жилищного фонда. Так, в этом году инвесторы возвели порядка 59,1 тысячи "квадратов" жилья
, еще 48,5 тысячи квадратных метров (или 395 жилых домов) построили в поселениях физические лица.