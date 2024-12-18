https://ria.ru/20241218/zhilprogrammy-1989840238.html

Финансирование жилпрограмм в Сургутском районе Югры достигло 6,1 млрд руб

Финансирование жилпрограмм в Сургутском районе Югры достигло 6,1 млрд руб - РИА Новости, 18.12.2024

Финансирование жилпрограмм в Сургутском районе Югры достигло 6,1 млрд руб

Уходящий год стал прорывным в борьбе с аварийным жилым фондом в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, финансирование жилищных программ... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:01:00+03:00

2024-12-18T10:01:00+03:00

2024-12-18T10:01:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

жилье

сургутский район

работа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Уходящий год стал прорывным в борьбе с аварийным жилым фондом в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, финансирование жилищных программ достигло рекордных 6,1 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой в ходе итоговой пресс-конференции. "Переселение велось по всем программам – это и адресная программа переселения из аварийного жилья, и фенольная программа, и дополнительная мера поддержки по участникам СВО. Год был в этом плане напряженный очень, но для района очень успешный. В этом году объем средств по всем программам составил 6 миллиардов 149 миллионов рублей. Для понимания, у нас самый удачный год был прошлый. Общий объем средств за 2023 год составил 2 миллиарда 343 миллиона рублей. То есть сейчас практически в три раза больше", - сказал Трубецкой. Он уточнил, что по всем программам жилищные условия улучшили 1356 семей. Глава района также подчеркнул, что всего за последние пять лет, с 2019 по 2023 год, на программы расселения было направлено 8,7 миллиардов рублей. Ранее Трубецкой сообщал, что к ноябрю за неполные 11 месяцев 2024 года власти уже на 122% перевыполнили годовой план по строительству жилищного фонда. Так, в этом году инвесторы возвели порядка 59,1 тысячи "квадратов" жилья, еще 48,5 тысячи квадратных метров (или 395 жилых домов) построили в поселениях физические лица.

https://ria.ru/20241217/shanhaj-1989744227.html

https://ria.ru/20241108/finansirovanie-1982579246.html

сургутский район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, сургутский район, работа