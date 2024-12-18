https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989971047.html

В офисе Зеленского оценили вероятность ввода западных войск на Украину

В офисе Зеленского оценили вероятность ввода западных войск на Украину - РИА Новости, 18.12.2024

В офисе Зеленского оценили вероятность ввода западных войск на Украину

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал маловероятным ввод на Украину войск стран Запада в ближайшей перспективе. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:58:00+03:00

2024-12-18T17:58:00+03:00

2024-12-18T18:42:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал маловероятным ввод на Украину войск стран Запада в ближайшей перспективе. "В ближайшей перспективе (размещение контингента на Украине – ред.) вряд ли… Это очень тяжелые дискуссии. Но хорошо, что они идут", - сказал Подоляк в комментарии агентству РБК-Украина. В Москве ранее заявляли, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас ранее допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохранили "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".

https://ria.ru/20241217/kosachev-1989582488.html

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в мире, украина, франция, москва, михаил подоляк, владимир зеленский, кайя каллас, рбк (медиагруппа), нато