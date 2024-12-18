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Зеленский сделал тяжелое признание о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 18.12.2024 (обновлено: 11:08 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989857948.html
Зеленский сделал тяжелое признание о Крыме и Донбассе
Зеленский сделал тяжелое признание о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 18.12.2024
Зеленский сделал тяжелое признание о Крыме и Донбассе
У Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса, заявил Владимир Зеленский в интервью газете Le Parisien... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:07:00+03:00
2024-12-18T11:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
владимир зеленский
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. У Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса, заявил Владимир Зеленский в интервью газете Le Parisien. "Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", — сказал он. Вместе с тем, он отрицательно ответил на уточняющий вопрос, может ли Киев отказаться от претензий на Крым или Донбасс "хотя бы временно".В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241218/berletik-1989828859.html
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989830170.html
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в мире, донбасс, владимир зеленский, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Владимир Путин
Зеленский сделал тяжелое признание о Крыме и Донбассе

Владимир Зеленский признал невозможность возвращения Донбасса и Крыма

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. У Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса, заявил Владимир Зеленский в интервью газете Le Parisien.

"Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", — сказал он.
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Вместе с тем, он отрицательно ответил на уточняющий вопрос, может ли Киев отказаться от претензий на Крым или Донбасс "хотя бы временно".
В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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