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"Идет ва-банк": на Украине раскрыли, что готовит Зеленский - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 18.12.2024 (обновлено: 16:22 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989837280.html
"Идет ва-банк": на Украине раскрыли, что готовит Зеленский
"Идет ва-банк": на Украине раскрыли, что готовит Зеленский - РИА Новости, 18.12.2024
"Идет ва-банк": на Украине раскрыли, что готовит Зеленский
Владимир Зеленский ужесточает мобилизацию для подготовки к крупному наступлению, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:38:00+03:00
2024-12-18T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
энтони блинкен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский ужесточает мобилизацию для подготовки к крупному наступлению, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Зеленский готовит масштабное наступление", — написала она.По словам журналистки, именно этим объясняются зверства сотрудников украинских военкоматов (ТЦК) в отношении граждан."Зеленский идет ва-банк", — подчеркнула Панченко.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. По словам официального представителя Госдепа Мэттью Миллера, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
https://ria.ru/20241218/zapad-1989941264.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, энтони блинкен, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины
"Идет ва-банк": на Украине раскрыли, что готовит Зеленский

Журналистка Панченко: Зеленский готовит крупное наступление

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский ужесточает мобилизацию для подготовки к крупному наступлению, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
"Зеленский готовит масштабное наступление", — написала она.
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По словам журналистки, именно этим объясняются зверства сотрудников украинских военкоматов (ТЦК) в отношении граждан.
"Зеленский идет ва-банк", — подчеркнула Панченко.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. По словам официального представителя Госдепа Мэттью Миллера, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЭнтони БлинкенВооруженные силы Украины
 
 
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