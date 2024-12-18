https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989837280.html

"Идет ва-банк": на Украине раскрыли, что готовит Зеленский

"Идет ва-банк": на Украине раскрыли, что готовит Зеленский - РИА Новости, 18.12.2024

"Идет ва-банк": на Украине раскрыли, что готовит Зеленский

Владимир Зеленский ужесточает мобилизацию для подготовки к крупному наступлению, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:38:00+03:00

2024-12-18T09:38:00+03:00

2024-12-18T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский ужесточает мобилизацию для подготовки к крупному наступлению, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Зеленский готовит масштабное наступление", — написала она.По словам журналистки, именно этим объясняются зверства сотрудников украинских военкоматов (ТЦК) в отношении граждан."Зеленский идет ва-банк", — подчеркнула Панченко.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. По словам официального представителя Госдепа Мэттью Миллера, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.

https://ria.ru/20241218/zapad-1989941264.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, энтони блинкен, вооруженные силы украины