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"Идет ва-банк": на Украине раскрыли, что готовит Зеленский
"Идет ва-банк": на Украине раскрыли, что готовит Зеленский - РИА Новости, 18.12.2024
"Идет ва-банк": на Украине раскрыли, что готовит Зеленский
Владимир Зеленский ужесточает мобилизацию для подготовки к крупному наступлению, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:38:00+03:00
2024-12-18T09:38:00+03:00
2024-12-18T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский ужесточает мобилизацию для подготовки к крупному наступлению, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Зеленский готовит масштабное наступление", — написала она.По словам журналистки, именно этим объясняются зверства сотрудников украинских военкоматов (ТЦК) в отношении граждан."Зеленский идет ва-банк", — подчеркнула Панченко.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. По словам официального представителя Госдепа Мэттью Миллера, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, энтони блинкен, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины
"Идет ва-банк": на Украине раскрыли, что готовит Зеленский
Журналистка Панченко: Зеленский готовит крупное наступление