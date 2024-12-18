https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989819624.html
"Под импичмент". В Раде раскрыли, почему Зеленский нагрубил Орбану
"Под импичмент". В Раде раскрыли, почему Зеленский нагрубил Орбану - РИА Новости, 18.12.2024
"Под импичмент". В Раде раскрыли, почему Зеленский нагрубил Орбану
Владимир Зеленский хочет использовать переговорный процесс для начала нового импичмента избранному президенту США Дональду Трампу, заявил заявил депутат... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:39:00+03:00
2024-12-18T05:39:00+03:00
2024-12-18T05:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
виктор орбан
дональд трамп
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет использовать переговорный процесс для начала нового импичмента избранному президенту США Дональду Трампу, заявил заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Нардеп прокомментировал заявление Зеленского о том, что он не хочет вести переговоры с Виктором Орбаном и не позволит венгерскому премьеру выступать посредником в переговорах по урегулированию конфликта с Россией."Зеленский хочет говорить только с Трампом. И, памятуя его “ориентир” на демократов США, этот разговор может быть не только поводом для обсуждения мира, но и подножкой под еще один импичмент", — выразил мнение политик.По его словам, Зеленскому и его администрации хорошо известна манера общения Трампа, которую киевский режим попытается использовать против республиканца на переговорах.На минувшей неделе Орбан позвонил Путину и выразил желание содействовать совместному поиску путей дипломатического разрешения украинского кризиса.Как позднее уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время этого разговора премьер предложил объявить о прекращении огня на Рождество и осуществить крупный обмен пленными. В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по последнему вопросу, отметил пресс-секретарь российского лидера.Зеленский, в свою очередь, отверг указанные мирные инициативы, сообщил сам Орбан.
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989807997.html
https://ria.ru/20241218/dzhonson-1989815416.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c7a466986313868b4b98ed406d3d570.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир зеленский, виктор орбан, дональд трамп, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
"Под импичмент". В Раде раскрыли, почему Зеленский нагрубил Орбану
Дубинский: Зеленский хочет подтолкнуть Трампа к новому импичменту