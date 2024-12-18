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"Под импичмент". В Раде раскрыли, почему Зеленский нагрубил Орбану - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 18.12.2024 (обновлено: 05:59 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989819624.html
"Под импичмент". В Раде раскрыли, почему Зеленский нагрубил Орбану
"Под импичмент". В Раде раскрыли, почему Зеленский нагрубил Орбану - РИА Новости, 18.12.2024
"Под импичмент". В Раде раскрыли, почему Зеленский нагрубил Орбану
Владимир Зеленский хочет использовать переговорный процесс для начала нового импичмента избранному президенту США Дональду Трампу, заявил заявил депутат... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:39:00+03:00
2024-12-18T05:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
виктор орбан
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет использовать переговорный процесс для начала нового импичмента избранному президенту США Дональду Трампу, заявил заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Нардеп прокомментировал заявление Зеленского о том, что он не хочет вести переговоры с Виктором Орбаном и не позволит венгерскому премьеру выступать посредником в переговорах по урегулированию конфликта с Россией."Зеленский хочет говорить только с Трампом. И, памятуя его “ориентир” на демократов США, этот разговор может быть не только поводом для обсуждения мира, но и подножкой под еще один импичмент", — выразил мнение политик.По его словам, Зеленскому и его администрации хорошо известна манера общения Трампа, которую киевский режим попытается использовать против республиканца на переговорах.На минувшей неделе Орбан позвонил Путину и выразил желание содействовать совместному поиску путей дипломатического разрешения украинского кризиса.Как позднее уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время этого разговора премьер предложил объявить о прекращении огня на Рождество и осуществить крупный обмен пленными. В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по последнему вопросу, отметил пресс-секретарь российского лидера.Зеленский, в свою очередь, отверг указанные мирные инициативы, сообщил сам Орбан.
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989807997.html
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в мире, россия, владимир зеленский, виктор орбан, дональд трамп, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
"Под импичмент". В Раде раскрыли, почему Зеленский нагрубил Орбану

Дубинский: Зеленский хочет подтолкнуть Трампа к новому импичменту

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет использовать переговорный процесс для начала нового импичмента избранному президенту США Дональду Трампу, заявил заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Нардеп прокомментировал заявление Зеленского о том, что он не хочет вести переговоры с Виктором Орбаном и не позволит венгерскому премьеру выступать посредником в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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"Зеленский хочет говорить только с Трампом. И, памятуя его “ориентир” на демократов США, этот разговор может быть не только поводом для обсуждения мира, но и подножкой под еще один импичмент", — выразил мнение политик.
По его словам, Зеленскому и его администрации хорошо известна манера общения Трампа, которую киевский режим попытается использовать против республиканца на переговорах.
На минувшей неделе Орбан позвонил Путину и выразил желание содействовать совместному поиску путей дипломатического разрешения украинского кризиса.
Как позднее уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время этого разговора премьер предложил объявить о прекращении огня на Рождество и осуществить крупный обмен пленными. В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по последнему вопросу, отметил пресс-секретарь российского лидера.
Зеленский, в свою очередь, отверг указанные мирные инициативы, сообщил сам Орбан.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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