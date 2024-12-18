https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989819624.html

"Под импичмент". В Раде раскрыли, почему Зеленский нагрубил Орбану

"Под импичмент". В Раде раскрыли, почему Зеленский нагрубил Орбану - РИА Новости, 18.12.2024

"Под импичмент". В Раде раскрыли, почему Зеленский нагрубил Орбану

Владимир Зеленский хочет использовать переговорный процесс для начала нового импичмента избранному президенту США Дональду Трампу, заявил заявил депутат... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T05:39:00+03:00

2024-12-18T05:39:00+03:00

2024-12-18T05:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир зеленский

виктор орбан

дональд трамп

верховная рада украины

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет использовать переговорный процесс для начала нового импичмента избранному президенту США Дональду Трампу, заявил заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Нардеп прокомментировал заявление Зеленского о том, что он не хочет вести переговоры с Виктором Орбаном и не позволит венгерскому премьеру выступать посредником в переговорах по урегулированию конфликта с Россией."Зеленский хочет говорить только с Трампом. И, памятуя его “ориентир” на демократов США, этот разговор может быть не только поводом для обсуждения мира, но и подножкой под еще один импичмент", — выразил мнение политик.По его словам, Зеленскому и его администрации хорошо известна манера общения Трампа, которую киевский режим попытается использовать против республиканца на переговорах.На минувшей неделе Орбан позвонил Путину и выразил желание содействовать совместному поиску путей дипломатического разрешения украинского кризиса.Как позднее уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время этого разговора премьер предложил объявить о прекращении огня на Рождество и осуществить крупный обмен пленными. В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по последнему вопросу, отметил пресс-секретарь российского лидера.Зеленский, в свою очередь, отверг указанные мирные инициативы, сообщил сам Орбан.

https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989807997.html

https://ria.ru/20241218/dzhonson-1989815416.html

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в мире, россия, владимир зеленский, виктор орбан, дональд трамп, верховная рада украины