https://ria.ru/20241218/zelenskij-1989857458.html

Зеленский попросил у Запада лицензии на производство оружия

Зеленский попросил у Запада лицензии на производство оружия - РИА Новости, 18.12.2024

Зеленский попросил у Запада лицензии на производство оружия

Владимир Зеленский на фоне проблем с предоставлением военной помощи Украине выпрашивает у западных партнеров лицензии на производство оружия. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:05:00+03:00

2024-12-18T11:05:00+03:00

2024-12-18T11:05:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне проблем с предоставлением военной помощи Украине выпрашивает у западных партнеров лицензии на производство оружия. В ходе ответов на вопросы читателей газеты Parisien он вновь посетовал на то, что оказание Киеву поддержки проходит медленно, иногда обещанного вооружения приходится ждать около года. При этом поставляемое оружие может быть старым и в непригодном состоянии. "Мне часто говорят, что на Западе недостаточно мощностей для своевременного производства... систем (вооружения).... Хорошо. Предоставьте нам лицензии! Мы будем производить наше оружие (в особенности ракеты) и наши системы обороны", - добавил Зеленский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989830170.html

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украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато