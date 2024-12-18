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"За несколько недель": на Западе захотели успеть "ударить" по России - РИА Новости, 18.12.2024
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16:08 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/zapad-1989941264.html
"За несколько недель": на Западе захотели успеть "ударить" по России
"За несколько недель": на Западе захотели успеть "ударить" по России - РИА Новости, 18.12.2024
"За несколько недель": на Западе захотели успеть "ударить" по России
Запад хочет успеть воспользоваться замороженными российскими активами до официальной смены американского президента, пишет американский журнал Foreign Policy. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:08:00+03:00
2024-12-18T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Запад хочет успеть воспользоваться замороженными российскими активами до официальной смены американского президента, пишет американский журнал Foreign Policy."За несколько недель до того, как избранный президент США Дональд Трамп вновь займет место в Белом доме, предпринимаются активные действия по изъятию всех замороженных зарубежных активов России и использованию этих 300 миллиардов долларов для помощи Украине", — говорится в публикации.Как отмечается в статье, новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас уже выступила за такое решение, и ее якобы поддержали многие из тех, кто выступает за поддержку Украины.Так, на прошлой неделе она усомнилась, что от замороженных в ЕС активов России что-то останется, и добавила, что Москва имеет законные права на "захваченные" Западом активы, но не получит их до того момента, пока средства не будут использованы на восстановление Украины.Россия называет заморозку ее активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у Москвы в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20241218/ukraina-1989899513.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, москва, кайя каллас, евросоюз, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Москва, Кайя Каллас, Евросоюз, Сергей Лавров
"За несколько недель": на Западе захотели успеть "ударить" по России

FP: Запад хочет успеть изъять российские активы до инаугурации Трампа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Запад хочет успеть воспользоваться замороженными российскими активами до официальной смены американского президента, пишет американский журнал Foreign Policy.
"За несколько недель до того, как избранный президент США Дональд Трамп вновь займет место в Белом доме, предпринимаются активные действия по изъятию всех замороженных зарубежных активов России и использованию этих 300 миллиардов долларов для помощи Украине", — говорится в публикации.
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Как отмечается в статье, новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас уже выступила за такое решение, и ее якобы поддержали многие из тех, кто выступает за поддержку Украины.
Так, на прошлой неделе она усомнилась, что от замороженных в ЕС активов России что-то останется, и добавила, что Москва имеет законные права на "захваченные" Западом активы, но не получит их до того момента, пока средства не будут использованы на восстановление Украины.
Россия называет заморозку ее активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у Москвы в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в России.
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В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампМоскваКайя КалласЕвросоюзСергей Лавров
 
 
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