https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989960758.html

В Петербурге задержали женщину, оставившую младенца в ТЦ

В Петербурге задержали женщину, оставившую младенца в ТЦ - РИА Новости, 18.12.2024

В Петербурге задержали женщину, оставившую младенца в ТЦ

Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу, которая оставила своего новорожденного ребенка в одном из торговых центров Невского района, сообщила... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:17:00+03:00

2024-12-18T17:17:00+03:00

2024-12-18T17:17:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989938721_0:107:978:657_1920x0_80_0_0_49fa5abd13903c4eaca3db14e8f738d0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу, которая оставила своего новорожденного ребенка в одном из торговых центров Невского района, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее в среду городской главк СК РФ сообщал о том, что в одном из торговых центров Невского района обнаружен новорожденный ребенок, ведомство организовало проверку. Прокуратура Петербурга, которая поставила ситуацию на контроль, уточняла, что после осмотра медиками младенец направлен в больницу. Надзорное ведомство опубликовало фото с запиской о том, что "мама не вернется" и просьбой позаботиться о ребенке. "Полицейские передали ребенка медикам и в скором времени в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства его мать, 35-летнюю петербурженку", - говорится в сообщении. Полиция также организовала проверку после инцидента с новорожденным.

https://ria.ru/20241217/tula-1989797093.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)