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В Петербурге задержали женщину, оставившую младенца в ТЦ
В Петербурге задержали женщину, оставившую младенца в ТЦ - РИА Новости, 18.12.2024
В Петербурге задержали женщину, оставившую младенца в ТЦ
Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу, которая оставила своего новорожденного ребенка в одном из торговых центров Невского района, сообщила... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:17:00+03:00
2024-12-18T17:17:00+03:00
2024-12-18T17:17:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу, которая оставила своего новорожденного ребенка в одном из торговых центров Невского района, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее в среду городской главк СК РФ сообщал о том, что в одном из торговых центров Невского района обнаружен новорожденный ребенок, ведомство организовало проверку. Прокуратура Петербурга, которая поставила ситуацию на контроль, уточняла, что после осмотра медиками младенец направлен в больницу. Надзорное ведомство опубликовало фото с запиской о том, что "мама не вернется" и просьбой позаботиться о ребенке. "Полицейские передали ребенка медикам и в скором времени в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства его мать, 35-летнюю петербурженку", - говорится в сообщении. Полиция также организовала проверку после инцидента с новорожденным.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали женщину, оставившую младенца в ТЦ
МВД: в Петербурге задержали женщину, оставившую новорожденного ребенка в ТЦ