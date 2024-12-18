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Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве Кириллова, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2024
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09:16 18.12.2024 (обновлено: 10:37 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989834947.html
Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве Кириллова, пишут СМИ
Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве Кириллова, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2024
Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве Кириллова, пишут СМИ
Задержаны двое подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на свои... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:16:00+03:00
2024-12-18T10:37:00+03:00
происшествия
взрыв на рязанском проспекте в москве
игорь кириллов
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники."Собеседник "Ъ" отметил, что след подозреваемых взяли с места преступления, где камеры наблюдения зафиксировали пару подозрительных машин", — говорится в публикации.По данным издания, организаторы вышли на подозреваемых через мессенджеры и дали им контакты связного из СБУ. Преступление, по словам источника газеты, было раскрыто по горячим следам.Начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Кириллов и его помощник погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Позднее ФСБ сообщила, что задержан один человек. Подробнее об этом &gt;&gt;
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
https://ria.ru/20241217/ssha-1989803578.html
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РИА Новости
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происшествия, взрыв на рязанском проспекте в москве, игорь кириллов
Происшествия, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Игорь Кириллов
Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве Кириллова, пишут СМИ

Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве генерала Кириллова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
"Собеседник "Ъ" отметил, что след подозреваемых взяли с места преступления, где камеры наблюдения зафиксировали пару подозрительных машин", — говорится в публикации.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Вчера, 08:00
По данным издания, организаторы вышли на подозреваемых через мессенджеры и дали им контакты связного из СБУ. Преступление, по словам источника газеты, было раскрыто по горячим следам.
Начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Кириллов и его помощник погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
Позднее ФСБ сообщила, что задержан один человек. Подробнее об этом >>
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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17 декабря, 23:32
 
ПроисшествияВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеИгорь Кириллов
 
 
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