https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989834947.html

Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве Кириллова, пишут СМИ

Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве Кириллова, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2024

Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве Кириллова, пишут СМИ

Задержаны двое подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на свои... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:16:00+03:00

2024-12-18T09:16:00+03:00

2024-12-18T10:37:00+03:00

происшествия

взрыв на рязанском проспекте в москве

игорь кириллов

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники."Собеседник "Ъ" отметил, что след подозреваемых взяли с места преступления, где камеры наблюдения зафиксировали пару подозрительных машин", — говорится в публикации.По данным издания, организаторы вышли на подозреваемых через мессенджеры и дали им контакты связного из СБУ. Преступление, по словам источника газеты, было раскрыто по горячим следам.Начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Кириллов и его помощник погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Позднее ФСБ сообщила, что задержан один человек. Подробнее об этом >>

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

https://ria.ru/20241217/ssha-1989803578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, взрыв на рязанском проспекте в москве, игорь кириллов