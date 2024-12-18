https://ria.ru/20241218/terakt-1989836900.html

Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова

Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова

В Подмосковье задержали завербованного украинскими спецслужбами подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщили в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:32:00+03:00

2024-12-18T09:32:00+03:00

2024-12-18T11:13:00+03:00

россия

москва

игорь кириллов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

происшествия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Подмосковье задержали завербованного украинскими спецслужбами подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 года рождения, совершивший подрыв самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении.Что рассказали в ФСБ:"Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут найдены и понесут заслуженное наказание", — подчеркнули в ФСБ.Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемого задержали в деревне Черное Балашихинского района Московской области.Задержанным, предположительно, является Ахмад Курбанов, выяснило РИА Новости на основании анализа соцсетей. Изображение подозреваемого на видео, распространенном ФСБ, совпадает с фото в профиле Курбанова. В частности, на обоих изображениях совпадают родинки на лице.Как рассказал сам подозреваемый, подготовка к теракту заняла несколько месяцев. По его словам, он приехал в Москву по заданию украинских спецслужб и купил самокат. Затем прибыли компоненты бомбы. Он их получил, затем "все приготовили и поставили рядом с домом".Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 06:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

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Кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова "Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб" ФСБ опубликовала кадры допроса гражданина Узбекистана, устроившего теракт, в результате которого погиб генерал Кириллов. 2024-12-18T09:32 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, игорь кириллов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия