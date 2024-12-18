Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова
ФСБ: задержан подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Подмосковье задержали завербованного украинскими спецслужбами подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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"Задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 года рождения, совершивший подрыв самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении.
Что рассказали в ФСБ:
- для наблюдения подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск;
- после выхода офицеров из подъезда задержанный дистанционно подорвал бомбу;
- за совершение убийства ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран ЕС.
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"Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут найдены и понесут заслуженное наказание", — подчеркнули в ФСБ.
Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемого задержали в деревне Черное Балашихинского района Московской области.
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Задержанным, предположительно, является Ахмад Курбанов, выяснило РИА Новости на основании анализа соцсетей. Изображение подозреваемого на видео, распространенном ФСБ, совпадает с фото в профиле Курбанова. В частности, на обоих изображениях совпадают родинки на лице.
Как рассказал сам подозреваемый, подготовка к теракту заняла несколько месяцев. По его словам, он приехал в Москву по заданию украинских спецслужб и купил самокат. Затем прибыли компоненты бомбы. Он их получил, затем "все приготовили и поставили рядом с домом".
Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 06:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
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