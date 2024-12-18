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Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
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09:32 18.12.2024 (обновлено: 11:13 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/terakt-1989836900.html
Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова
Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова
В Подмосковье задержали завербованного украинскими спецслужбами подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщили в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:32:00+03:00
2024-12-18T11:13:00+03:00
россия
москва
игорь кириллов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Подмосковье задержали завербованного украинскими спецслужбами подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 года рождения, совершивший подрыв самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении.Что рассказали в ФСБ:&quot;Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут найдены и понесут заслуженное наказание&quot;, — подчеркнули в ФСБ.Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемого задержали в деревне Черное Балашихинского района Московской области.Задержанным, предположительно, является Ахмад Курбанов, выяснило РИА Новости на основании анализа соцсетей. Изображение подозреваемого на видео, распространенном ФСБ, совпадает с фото в профиле Курбанова. В частности, на обоих изображениях совпадают родинки на лице.Как рассказал сам подозреваемый, подготовка к теракту заняла несколько месяцев. По его словам, он приехал в Москву по заданию украинских спецслужб и купил самокат. Затем прибыли компоненты бомбы. Он их получил, затем "все приготовили и поставили рядом с домом".Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 06:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989781136.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
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Кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
"Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб" ФСБ опубликовала кадры допроса гражданина Узбекистана, устроившего теракт, в результате которого погиб генерал Кириллов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, игорь кириллов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия
Россия, Москва, Игорь Кириллов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова

ФСБ: задержан подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Подмосковье задержали завербованного украинскими спецслужбами подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«
"Задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 года рождения, совершивший подрыв самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении.
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Что рассказали в ФСБ:
  • для наблюдения подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск;
  • после выхода офицеров из подъезда задержанный дистанционно подорвал бомбу;
  • за совершение убийства ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран ЕС.
«

"Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут найдены и понесут заслуженное наказание", — подчеркнули в ФСБ.

Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемого задержали в деревне Черное Балашихинского района Московской области.
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Задержанным, предположительно, является Ахмад Курбанов, выяснило РИА Новости на основании анализа соцсетей. Изображение подозреваемого на видео, распространенном ФСБ, совпадает с фото в профиле Курбанова. В частности, на обоих изображениях совпадают родинки на лице.
Как рассказал сам подозреваемый, подготовка к теракту заняла несколько месяцев. По его словам, он приехал в Москву по заданию украинских спецслужб и купил самокат. Затем прибыли компоненты бомбы. Он их получил, затем "все приготовили и поставили рядом с домом".
Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 06:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
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РоссияМоскваИгорь КирилловФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Войска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеПроисшествия
 
 
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