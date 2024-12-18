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Минцифры проанализировал реакцию россиян на замедление YouTube - РИА Новости, 18.12.2024
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19:24 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/yutub-1989988466.html
Минцифры проанализировал реакцию россиян на замедление YouTube
Минцифры проанализировал реакцию россиян на замедление YouTube - РИА Новости, 18.12.2024
Минцифры проанализировал реакцию россиян на замедление YouTube
Минцифры не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube - трафик переходит с зарубежного видеохостинга на российские платформы, заявил... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:24:00+03:00
2024-12-18T19:24:00+03:00
общество
технологии
максут шадаев
александр хинштейн
андрей липов
youtube
rutube
мтс
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минцифры не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube - трафик переходит с зарубежного видеохостинга на российские платформы, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на итоговом заседании Общественного совета (ОС) при Минцифры, посвященного итогам года. "Мы видим, что тот трафик, который YouTube теряет, половина этого трафика приземляется на российские площадки, и эти площадки между собой конкурируют очень хорошо, и вот мы, в смысле, этого ухудшения клиентского опыта, пользовательского, мы не фиксируем", - сказал Шадаев. По его словам, в России нужно развивать собственные большие площадки, и это в большинстве своем касается платформ с пользовательским контентом. "Понятно, что нам нужна альтернатива, видим, что у нас есть уже претенденты, которые готовы брать на себя соответствующую роль и выходить на эти рынки", - добавил министр. В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства. В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что фиксируется падение трафика в сторону YouTube в сетях фиксированной связи, при этом наблюдается его значительный рост у VK и RuTube. Позже Роскомнадзор заявил РИА Новости, что YouTube не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов. Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
https://ria.ru/20241129/youtube-1986402482.html
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общество, технологии, максут шадаев, александр хинштейн, андрей липов, youtube, rutube, мтс, россия
Общество, Технологии, Максут Шадаев, Александр Хинштейн, Андрей Липов, YouTube, Rutube, МТС, Россия
Минцифры проанализировал реакцию россиян на замедление YouTube

Минцифры не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Логотип YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минцифры не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube - трафик переходит с зарубежного видеохостинга на российские платформы, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на итоговом заседании Общественного совета (ОС) при Минцифры, посвященного итогам года.
"Мы видим, что тот трафик, который YouTube теряет, половина этого трафика приземляется на российские площадки, и эти площадки между собой конкурируют очень хорошо, и вот мы, в смысле, этого ухудшения клиентского опыта, пользовательского, мы не фиксируем", - сказал Шадаев.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
YouTube не удалил 300 материалов о VPN-сервисах, заявили в РКН
29 ноября, 12:05
По его словам, в России нужно развивать собственные большие площадки, и это в большинстве своем касается платформ с пользовательским контентом. "Понятно, что нам нужна альтернатива, видим, что у нас есть уже претенденты, которые готовы брать на себя соответствующую роль и выходить на эти рынки", - добавил министр.
В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
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15 ноября, 12:55
В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что фиксируется падение трафика в сторону YouTube в сетях фиксированной связи, при этом наблюдается его значительный рост у VK и RuTube.
Позже Роскомнадзор заявил РИА Новости, что YouTube не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов.
Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
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Проблема YouTube не является приоритетной для россиян, заявили в Кремле
15 ноября, 13:15
 
ОбществоТехнологииМаксут ШадаевАлександр ХинштейнАндрей ЛиповYouTubeRutubeМТСРоссия
 
 
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