Минцифры проанализировал реакцию россиян на замедление YouTube
Минцифры не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube
Логотип YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минцифры не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube - трафик переходит с зарубежного видеохостинга на российские платформы, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на итоговом заседании Общественного совета (ОС) при Минцифры, посвященного итогам года.
"Мы видим, что тот трафик, который YouTube теряет, половина этого трафика приземляется на российские площадки, и эти площадки между собой конкурируют очень хорошо, и вот мы, в смысле, этого ухудшения клиентского опыта, пользовательского, мы не фиксируем", - сказал Шадаев.
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По его словам, в России нужно развивать собственные большие площадки, и это в большинстве своем касается платформ с пользовательским контентом. "Понятно, что нам нужна альтернатива, видим, что у нас есть уже претенденты, которые готовы брать на себя соответствующую роль и выходить на эти рынки", - добавил министр.
В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
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В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что фиксируется падение трафика в сторону YouTube в сетях фиксированной связи, при этом наблюдается его значительный рост у VK и RuTube.
Позже Роскомнадзор заявил РИА Новости, что YouTube не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов.
Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".