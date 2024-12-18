https://ria.ru/20241218/yugra-1989893100.html

Глава Сургутского района Югры подвел итоги года

Глава Сургутского района Югры подвел итоги года - РИА Новости, 18.12.2024

Глава Сургутского района Югры подвел итоги года

Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой в ходе итоговой пресс-конференции рассказал журналистам о том, что удалось в 2024 РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:54:00+03:00

2024-12-18T12:54:00+03:00

2024-12-18T12:54:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

белый яр

лянтор

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой в ходе итоговой пресс-конференции рассказал журналистам о том, что удалось в 2024 году и о планах на грядущий год. "Увеличили мы почти что на 60% вложения в подготовку в осенне-зимний период, ремонт инженерных сетей. Всего в этот год мы сумели привлечь 200 миллионов рублей. Если сравнивать с предыдущими годами, с 2023 годом, было 130 миллионов. Рост 70 миллионов рублей. Приросли мы за счет средств округа и федеральных средств", - отметил Трубецкой. Он добавил, что в общей сложности выполнено 15 мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, заменено шесть километров ветхих сетей. Рекордной, по его словам, стало и финансирование жилищных программ, которое достигло 6,1 миллиарда рублей по сравнению с 2,3 миллиарда рублей в прошлом году. На капитальный ремонт и строительство дорог в муниципальном образовании в уходящем году было затрачено более 260 миллионов рублей, добавил Трубецкой. Так, шесть километров дорог были фактически заново построены. Капитальный ремонт дорог выполнен в Белом Яре, Солнечном и Угуте. Из расходов на благоустройство Трубецкой отметил сквер в Лянторе, арт-парк "Этноград" в Русскинской, центральную площадь в Барсово, парк в Сытомино и детскую площадку в Белом Яру. На все объекты было потрачено порядка 130 миллионов рублей. Вкладывались власти и в капитальный ремонт объектов спорта, культуры и образования – в общей сложности на эти цели было направлено более 195 миллионов рублей. В уходящем году были открыты два молодежных центра, которые стали самыми большими в районе, – в Лянторе и Нижнесортымском. Одним из знаковых событий следующего года, по словам Трубецкого, станет открытие музейного комплекса "Барсова гора". Помимо этого, на территории природно-археологического комплекса продолжается обустройство тропы "Человечность". Так, отметил Трубецкой, на этой неделе должны открыть мультимедийный комплекс, выставочный павильон с копией скелета мамонтенка и реконструкцию жилища эпохи металла. "По итогам призовых мест по рейтингу эффективности органов местного самоуправления Югры, по бюджетной эффективности привлекли дополнительных грантовых средств 90 миллионов рублей за этот год", - резюмировал Трубецкой.

https://ria.ru/20241217/shanhaj-1989744227.html

https://ria.ru/20241213/yugra-1989057882.html

сургутский район

белый яр

лянтор

ханты-мансийский автономный округ

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сургутский район, белый яр, лянтор, ханты-мансийский автономный округ