https://ria.ru/20241218/yazyk-1989857275.html

Алиев высказался о дискриминации русского языка

Алиев высказался о дискриминации русского языка - РИА Новости, 18.12.2024

Алиев высказался о дискриминации русского языка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости назвал ошибкой дискриминацию русского языка по политическим мотивам. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:04:00+03:00

2024-12-18T11:04:00+03:00

2024-12-18T11:04:00+03:00

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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости назвал ошибкой дискриминацию русского языка по политическим мотивам. По его словам, Азербайджану удается легко сохранить русский язык, потому что он востребован в обществе. "И никаких ограничений никогда, во всяком случае, в период моего отца и мой период не было и не будет. Напротив, мы всячески стараемся создавать дополнительные условия для того, чтобы люди лучше знали русский язык, знали его в совершенстве", - сказал Алиев. Он сообщил, что в стране работают более 320 школ с обучением на русском языке. В целом на русском языке обучаются или же изучают его как второй около 1 миллиона учеников, а 800 тысяч изучают как второй. Алиев сообщил также, что в Азербайджане функционируют два университета: МГУ и Сеченовская академия. "Поэтому он (русский язык - ред.) востребован, он живет, чувствует себя хорошо. Что это дает? Во-первых, чисто с практической точки зрения знание любого языка обогащает тебя. А хорошее знание языка дает возможность тебе полностью вникать в литературу и в какие-то научные разработки. Ведь, например, много информации наши ученые получают из российских источников. Это дает возможность нашим людям общаться со своими не только российскими друзьями и коллегами, но и в других странах СНГ. То есть через русский язык всё общение идет", - отметил президент. Кроме того, по его словам, у Азербайджана со всеми странами СНГ идет общение на русском языке. "Когда мы (лидеры СНГ – ред.) встречаемся, мы говорим на русском языке... И, конечно же, это еще фактор комфорта для русской общины в Азербайджане. Это один из позитивных факторов в межгосударственных отношениях между нашими странами. И это говорит о том, что ведь такое отношение к русскому языку категорически не ущемляет ни азербайджанский язык, ни нашу идентичность, ни нашу культуру. Абсолютно. Наоборот, это дает дружественную атмосферу", - сказал Алиев. Он отметил, что не случайно Баку – то место, где проходит международный форум по межкультурному диалогу. "То есть все взаимосвязано. И думаю, что наша политика доказала свою правоту. А те, кто пытаются дискриминировать язык по политическим мотивам, совершают большую ошибку", - отметил президент Азербайджана.

https://ria.ru/20240605/putin-1950839964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

азербайджан, баку, ильхам алиев, снг, вгтрк, в мире