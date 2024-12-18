Алиев высказался о дискриминации русского языка
Президент Азербайджана Алиев назвал дискриминацию русского языка ошибкой
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в резиденции "Гянджлик" в Баку. 8 августа 2016
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости назвал ошибкой дискриминацию русского языка по политическим мотивам.
По его словам, Азербайджану удается легко сохранить русский язык, потому что он востребован в обществе. "И никаких ограничений никогда, во всяком случае, в период моего отца и мой период не было и не будет. Напротив, мы всячески стараемся создавать дополнительные условия для того, чтобы люди лучше знали русский язык, знали его в совершенстве", - сказал Алиев.
Он сообщил, что в стране работают более 320 школ с обучением на русском языке. В целом на русском языке обучаются или же изучают его как второй около 1 миллиона учеников, а 800 тысяч изучают как второй.
Алиев сообщил также, что в Азербайджане функционируют два университета: МГУ и Сеченовская академия. "Поэтому он (русский язык - ред.) востребован, он живет, чувствует себя хорошо. Что это дает? Во-первых, чисто с практической точки зрения знание любого языка обогащает тебя. А хорошее знание языка дает возможность тебе полностью вникать в литературу и в какие-то научные разработки. Ведь, например, много информации наши ученые получают из российских источников. Это дает возможность нашим людям общаться со своими не только российскими друзьями и коллегами, но и в других странах СНГ. То есть через русский язык всё общение идет", - отметил президент.
Кроме того, по его словам, у Азербайджана со всеми странами СНГ идет общение на русском языке. "Когда мы (лидеры СНГ – ред.) встречаемся, мы говорим на русском языке... И, конечно же, это еще фактор комфорта для русской общины в Азербайджане. Это один из позитивных факторов в межгосударственных отношениях между нашими странами. И это говорит о том, что ведь такое отношение к русскому языку категорически не ущемляет ни азербайджанский язык, ни нашу идентичность, ни нашу культуру. Абсолютно. Наоборот, это дает дружественную атмосферу", - сказал Алиев.
Он отметил, что не случайно Баку – то место, где проходит международный форум по межкультурному диалогу. "То есть все взаимосвязано. И думаю, что наша политика доказала свою правоту. А те, кто пытаются дискриминировать язык по политическим мотивам, совершают большую ошибку", - отметил президент Азербайджана.
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