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Памятник Герою Советского союза Федору Попову откроют в Якутске - РИА Новости, 18.12.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
18:59 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/yakutsk-1989984057.html
Памятник Герою Советского союза Федору Попову откроют в Якутске
Памятник Герою Советского союза Федору Попову откроют в Якутске - РИА Новости, 18.12.2024
Памятник Герою Советского союза Федору Попову откроют в Якутске
В Якутске 9 мая 2025 года откроют памятник Герою Советского союза Федору Попову, также к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подготовят... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:59:00+03:00
2024-12-18T18:59:00+03:00
республика саха (якутия)
якутск
россия
евгений григорьев
владимир путин
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 18 дек - РИА Новости. В Якутске 9 мая 2025 года откроют памятник Герою Советского союза Федору Попову, также к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подготовят все стелы и памятники в городе, сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года. По словам главы города, план мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Якутске утвержден. "У нас будет установка памятника Федору Кузьмичу Попову, будет проведено благоустройство рядом с парком "Ытык сир"... Мы также проведем работу по линии подготовки... во всех стелах и памятниках, связанных с Великой Победой... Традиционно, у нас пройдут праздничные, торжественные и мемориальные мероприятия... Надеюсь, все будет вовремя сделано, скульпторы успеют, и памятник Федору Кузьмичу Попову 9 мая откроем", - сказал Григорьев. Также в 2025 году в столице республики запланировано открытие мемориального комплекса в честь присвоения Якутску звания города трудовой доблести. В республике живут 16 фронтовиков, 13 блокадников Ленинграда, 13 узников фашистских концлагерей, 2330 ветеранов тыла и более 13 тысяч детей войны. Трудовой подвиг жителей республики в годы Великой Отечественной войны дважды отмечен на самом высоком государственном уровне. Так, Якутску и Алдану указами президента РФ Владимира Путина присвоены звания "Город трудовой доблести". Федор Кузьмич Попов в 1944 году первым из якутян был удостоен звания Героя Советского Союза.
https://ria.ru/20241218/jakutsk-1989928645.html
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якутск, россия, евгений григорьев, владимир путин, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Якутск, Россия, Евгений Григорьев, Владимир Путин, Республика Саха (Якутия)
Памятник Герою Советского союза Федору Попову откроют в Якутске

Мэр Григорьев: В Якутске откроют Памятник Герою Советского союза Федору Попову

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
Якутск. Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 дек - РИА Новости. В Якутске 9 мая 2025 года откроют памятник Герою Советского союза Федору Попову, также к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подготовят все стелы и памятники в городе, сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года.
По словам главы города, план мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Якутске утвержден.
Якутск - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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"У нас будет установка памятника Федору Кузьмичу Попову, будет проведено благоустройство рядом с парком "Ытык сир"... Мы также проведем работу по линии подготовки... во всех стелах и памятниках, связанных с Великой Победой... Традиционно, у нас пройдут праздничные, торжественные и мемориальные мероприятия... Надеюсь, все будет вовремя сделано, скульпторы успеют, и памятник Федору Кузьмичу Попову 9 мая откроем", - сказал Григорьев.
Также в 2025 году в столице республики запланировано открытие мемориального комплекса в честь присвоения Якутску звания города трудовой доблести.
В республике живут 16 фронтовиков, 13 блокадников Ленинграда, 13 узников фашистских концлагерей, 2330 ветеранов тыла и более 13 тысяч детей войны.
Трудовой подвиг жителей республики в годы Великой Отечественной войны дважды отмечен на самом высоком государственном уровне. Так, Якутску и Алдану указами президента РФ Владимира Путина присвоены звания "Город трудовой доблести".
Федор Кузьмич Попов в 1944 году первым из якутян был удостоен звания Героя Советского Союза.
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