https://ria.ru/20241218/yakutsk-1989984057.html

Памятник Герою Советского союза Федору Попову откроют в Якутске

Памятник Герою Советского союза Федору Попову откроют в Якутске - РИА Новости, 18.12.2024

Памятник Герою Советского союза Федору Попову откроют в Якутске

В Якутске 9 мая 2025 года откроют памятник Герою Советского союза Федору Попову, также к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подготовят... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:59:00+03:00

2024-12-18T18:59:00+03:00

2024-12-18T18:59:00+03:00

республика саха (якутия)

якутск

россия

евгений григорьев

владимир путин

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 18 дек - РИА Новости. В Якутске 9 мая 2025 года откроют памятник Герою Советского союза Федору Попову, также к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подготовят все стелы и памятники в городе, сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года. По словам главы города, план мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Якутске утвержден. "У нас будет установка памятника Федору Кузьмичу Попову, будет проведено благоустройство рядом с парком "Ытык сир"... Мы также проведем работу по линии подготовки... во всех стелах и памятниках, связанных с Великой Победой... Традиционно, у нас пройдут праздничные, торжественные и мемориальные мероприятия... Надеюсь, все будет вовремя сделано, скульпторы успеют, и памятник Федору Кузьмичу Попову 9 мая откроем", - сказал Григорьев. Также в 2025 году в столице республики запланировано открытие мемориального комплекса в честь присвоения Якутску звания города трудовой доблести. В республике живут 16 фронтовиков, 13 блокадников Ленинграда, 13 узников фашистских концлагерей, 2330 ветеранов тыла и более 13 тысяч детей войны. Трудовой подвиг жителей республики в годы Великой Отечественной войны дважды отмечен на самом высоком государственном уровне. Так, Якутску и Алдану указами президента РФ Владимира Путина присвоены звания "Город трудовой доблести". Федор Кузьмич Попов в 1944 году первым из якутян был удостоен звания Героя Советского Союза.

https://ria.ru/20241218/jakutsk-1989928645.html

https://ria.ru/20241206/nikolaev-1987820640.html

якутск

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якутск, россия, евгений григорьев, владимир путин, республика саха (якутия)