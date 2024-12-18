https://ria.ru/20241218/vtb-1989993738.html
ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия
ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия - РИА Новости, 18.12.2024
ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия
ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия, обсуждение этого вопроса прошло в среду, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:05:00+03:00
2024-12-18T20:05:00+03:00
2024-12-18T20:05:00+03:00
россия
алексей ниденс
"дом.рф"
центральный банк рф (цб рф)
втб (банк)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия, обсуждение этого вопроса прошло в среду, сообщает пресс-служба банка. В среду замгендиректора компании "Дом.РФ" Алексей Ниденс сообщил, что льготная ставка кредитования для пилотных проектов по восстановлению объектов культурного наследия (ОКН) составит 4% после снижения ключевой ставки ЦБ до 18%. При этом, по данным министерства культуры РФ, всего в России сегодня расположено более 150 тысяч объектов культурного наследия, часть из которых находится в неудовлетворительном состоянии. "Обсуждение этого вопроса при участии ВТБ состоялось 18 декабря в рамках презентации мер господдержки проектов сохранения объектов культурного наследия РФ. Конференция была организована оператором программы - госкомпанией ДОМ.РФ", - говорится в сообщении. Реализация новой государственной программы создаст более привлекательные условия для частных инвесторов, которые возьмут на себя обязательства по приведению в порядок объектов культурного наследия, их восстановление и создание новых городских пространств. Это позволит обновить облик российских городов, подарит новую жизнь памятникам архитектуры, а жители получат новые общественно полезные объекты. "Мы поддерживаем запуск новой программы льготного кредитования, особенно в таком важном и социально значимом направлении как восстановление объектов культурного наследия. Это очень затратный и трудоемкий процесс, требующий особых компетенций от всех участников для сохранения исторического облика зданий, архитектурных форм, использования специальных материалов и других деталей. Все это кратно увеличивает затраты на восстановление, снижая рентабельность таких объектов. Новая госпрограмма позволит снизить затраты инвестора проекта, повысив эффективность инвестиций. В конечном счете программа повысит интерес со стороны бизнеса к восстановлению культурных исторических объектов", - сообщил руководитель департамента кредитования регионального бизнеса - старший вице-президент ВТБ Иван Розинский, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20241216/armeniya-1989364747.html
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россия, алексей ниденс, "дом.рф", центральный банк рф (цб рф), втб (банк)
Россия, Алексей Ниденс, "Дом.РФ", Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВТБ (банк)
ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия
ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия, обсуждение этого вопроса прошло в среду, сообщает пресс-служба банка.
В среду замгендиректора компании "Дом.РФ
" Алексей Ниденс
сообщил, что льготная ставка кредитования для пилотных проектов по восстановлению объектов культурного наследия (ОКН) составит 4% после снижения ключевой ставки ЦБ
до 18%.
При этом, по данным министерства культуры РФ, всего в России
сегодня расположено более 150 тысяч объектов культурного наследия, часть из которых находится в неудовлетворительном состоянии.
"Обсуждение этого вопроса при участии ВТБ состоялось 18 декабря в рамках презентации мер господдержки проектов сохранения объектов культурного наследия РФ. Конференция была организована оператором программы - госкомпанией ДОМ.РФ", - говорится в сообщении.
Реализация новой государственной программы создаст более привлекательные условия для частных инвесторов, которые возьмут на себя обязательства по приведению в порядок объектов культурного наследия, их восстановление и создание новых городских пространств. Это позволит обновить облик российских городов, подарит новую жизнь памятникам архитектуры, а жители получат новые общественно полезные объекты.
"Мы поддерживаем запуск новой программы льготного кредитования, особенно в таком важном и социально значимом направлении как восстановление объектов культурного наследия. Это очень затратный и трудоемкий процесс, требующий особых компетенций от всех участников для сохранения исторического облика зданий, архитектурных форм, использования специальных материалов и других деталей. Все это кратно увеличивает затраты на восстановление, снижая рентабельность таких объектов. Новая госпрограмма позволит снизить затраты инвестора проекта, повысив эффективность инвестиций. В конечном счете программа повысит интерес со стороны бизнеса к восстановлению культурных исторических объектов", - сообщил руководитель департамента кредитования регионального бизнеса - старший вице-президент ВТБ Иван Розинский, его слова приводит пресс-служба.