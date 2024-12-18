Рейтинг@Mail.ru
ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/vtb-1989993738.html
ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия
ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия - РИА Новости, 18.12.2024
ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия
ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия, обсуждение этого вопроса прошло в среду, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:05:00+03:00
2024-12-18T20:05:00+03:00
россия
алексей ниденс
"дом.рф"
центральный банк рф (цб рф)
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия, обсуждение этого вопроса прошло в среду, сообщает пресс-служба банка. В среду замгендиректора компании "Дом.РФ" Алексей Ниденс сообщил, что льготная ставка кредитования для пилотных проектов по восстановлению объектов культурного наследия (ОКН) составит 4% после снижения ключевой ставки ЦБ до 18%. При этом, по данным министерства культуры РФ, всего в России сегодня расположено более 150 тысяч объектов культурного наследия, часть из которых находится в неудовлетворительном состоянии. "Обсуждение этого вопроса при участии ВТБ состоялось 18 декабря в рамках презентации мер господдержки проектов сохранения объектов культурного наследия РФ. Конференция была организована оператором программы - госкомпанией ДОМ.РФ", - говорится в сообщении. Реализация новой государственной программы создаст более привлекательные условия для частных инвесторов, которые возьмут на себя обязательства по приведению в порядок объектов культурного наследия, их восстановление и создание новых городских пространств. Это позволит обновить облик российских городов, подарит новую жизнь памятникам архитектуры, а жители получат новые общественно полезные объекты. "Мы поддерживаем запуск новой программы льготного кредитования, особенно в таком важном и социально значимом направлении как восстановление объектов культурного наследия. Это очень затратный и трудоемкий процесс, требующий особых компетенций от всех участников для сохранения исторического облика зданий, архитектурных форм, использования специальных материалов и других деталей. Все это кратно увеличивает затраты на восстановление, снижая рентабельность таких объектов. Новая госпрограмма позволит снизить затраты инвестора проекта, повысив эффективность инвестиций. В конечном счете программа повысит интерес со стороны бизнеса к восстановлению культурных исторических объектов", - сообщил руководитель департамента кредитования регионального бизнеса - старший вице-президент ВТБ Иван Розинский, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20241216/armeniya-1989364747.html
https://realty.ria.ru/20241210/vydacha-1988348975.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b13114686eee9a98b14cfca4a3a68a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей ниденс, "дом.рф", центральный банк рф (цб рф), втб (банк)
Россия, Алексей Ниденс, "Дом.РФ", Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВТБ (банк)
ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия

ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип банка "ВТБ"
Логотип банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип банка "ВТБ". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия, обсуждение этого вопроса прошло в среду, сообщает пресс-служба банка.
В среду замгендиректора компании "Дом.РФ" Алексей Ниденс сообщил, что льготная ставка кредитования для пилотных проектов по восстановлению объектов культурного наследия (ОКН) составит 4% после снижения ключевой ставки ЦБ до 18%.
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
ВТБ запустил онлайн-переводы по номеру карты в Армению
16 декабря, 08:36
При этом, по данным министерства культуры РФ, всего в России сегодня расположено более 150 тысяч объектов культурного наследия, часть из которых находится в неудовлетворительном состоянии.
"Обсуждение этого вопроса при участии ВТБ состоялось 18 декабря в рамках презентации мер господдержки проектов сохранения объектов культурного наследия РФ. Конференция была организована оператором программы - госкомпанией ДОМ.РФ", - говорится в сообщении.
Реализация новой государственной программы создаст более привлекательные условия для частных инвесторов, которые возьмут на себя обязательства по приведению в порядок объектов культурного наследия, их восстановление и создание новых городских пространств. Это позволит обновить облик российских городов, подарит новую жизнь памятникам архитектуры, а жители получат новые общественно полезные объекты.
"Мы поддерживаем запуск новой программы льготного кредитования, особенно в таком важном и социально значимом направлении как восстановление объектов культурного наследия. Это очень затратный и трудоемкий процесс, требующий особых компетенций от всех участников для сохранения исторического облика зданий, архитектурных форм, использования специальных материалов и других деталей. Все это кратно увеличивает затраты на восстановление, снижая рентабельность таких объектов. Новая госпрограмма позволит снизить затраты инвестора проекта, повысив эффективность инвестиций. В конечном счете программа повысит интерес со стороны бизнеса к восстановлению культурных исторических объектов", - сообщил руководитель департамента кредитования регионального бизнеса - старший вице-президент ВТБ Иван Розинский, его слова приводит пресс-служба.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Выдачи ипотеки ВТБ в новых регионах достигли десятков миллионов рублей
10 декабря, 11:41
 
РоссияАлексей Ниденс"Дом.РФ"Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБ (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала