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ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия

ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия - РИА Новости, 18.12.2024

ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия

ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия, обсуждение этого вопроса прошло в среду, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:05:00+03:00

2024-12-18T20:05:00+03:00

2024-12-18T20:05:00+03:00

россия

алексей ниденс

"дом.рф"

центральный банк рф (цб рф)

втб (банк)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия, обсуждение этого вопроса прошло в среду, сообщает пресс-служба банка. В среду замгендиректора компании "Дом.РФ" Алексей Ниденс сообщил, что льготная ставка кредитования для пилотных проектов по восстановлению объектов культурного наследия (ОКН) составит 4% после снижения ключевой ставки ЦБ до 18%. При этом, по данным министерства культуры РФ, всего в России сегодня расположено более 150 тысяч объектов культурного наследия, часть из которых находится в неудовлетворительном состоянии. "Обсуждение этого вопроса при участии ВТБ состоялось 18 декабря в рамках презентации мер господдержки проектов сохранения объектов культурного наследия РФ. Конференция была организована оператором программы - госкомпанией ДОМ.РФ", - говорится в сообщении. Реализация новой государственной программы создаст более привлекательные условия для частных инвесторов, которые возьмут на себя обязательства по приведению в порядок объектов культурного наследия, их восстановление и создание новых городских пространств. Это позволит обновить облик российских городов, подарит новую жизнь памятникам архитектуры, а жители получат новые общественно полезные объекты. "Мы поддерживаем запуск новой программы льготного кредитования, особенно в таком важном и социально значимом направлении как восстановление объектов культурного наследия. Это очень затратный и трудоемкий процесс, требующий особых компетенций от всех участников для сохранения исторического облика зданий, архитектурных форм, использования специальных материалов и других деталей. Все это кратно увеличивает затраты на восстановление, снижая рентабельность таких объектов. Новая госпрограмма позволит снизить затраты инвестора проекта, повысив эффективность инвестиций. В конечном счете программа повысит интерес со стороны бизнеса к восстановлению культурных исторических объектов", - сообщил руководитель департамента кредитования регионального бизнеса - старший вице-президент ВТБ Иван Розинский, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20241216/armeniya-1989364747.html

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россия, алексей ниденс, "дом.рф", центральный банк рф (цб рф), втб (банк)