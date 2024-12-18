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Канадские военные обучают ВСУ в Польше
Канадские военные обучают ВСУ в Польше - РИА Новости, 18.12.2024
Канадские военные обучают ВСУ в Польше
Канадские военные занимаются обучением украинских солдат на территории Польши, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:53:00+03:00
2024-12-18T11:53:00+03:00
2024-12-18T11:53:00+03:00
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Канадские военные занимаются обучением украинских солдат на территории Польши, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после встречи с министром национальной обороны Канады Уильямом Блэром. "Наши отношения никогда не были на таком уровне – присутствие в Польше солдат канадской армии, которые поддерживают Украину, которые тренируют, обучают украинских солдат", - сказал Косиняк-Камыш. По его словам, Блер во вторник посетил канадских солдат, расквартированных с Бжеге, что на юго-востоке Польши. Ранее Косиняк-Камыш сообщил, что треть обученных НАТО украинских солдат, 25 тысяч, прошли подготовку в Польше. В РФ не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, польша, украина, канада, владислав косиняк-камыш , нато, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Украина, Канада, Владислав Косиняк-Камыш , НАТО, Вооруженные силы Украины
Канадские военные обучают ВСУ в Польше
Косиняк-Камыш заявил, что канадские военные обучают ВСУ в Польше