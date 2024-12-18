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ВСУ потеряли шанс оставить Курахово без потерь, заявил Рогов
ВСУ потеряли шанс оставить Курахово без потерь, заявил Рогов - РИА Новости, 18.12.2024
ВСУ потеряли шанс оставить Курахово без потерь, заявил Рогов
Группировка украинских войск потеряла шанс оставить город Курахово в ДНР без потерь, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T07:08:00+03:00
2024-12-18T07:08:00+03:00
2024-12-18T07:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Группировка украинских войск потеряла шанс оставить город Курахово в ДНР без потерь, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. Враг выбит из восточной, южной и центральной части города, основные бои перекинулись в северо-западный район. "Украинские боевики в Курахово потеряли шанс оставить город без потерь, и всему виной их командование, которое решило пожертвовать ими ради того, чтобы Зеленский мог в очередной раз покрасоваться громкими словами и потешить западную публику заявлениями об очередной "фортецi" (крепости - ред.)", - сказал Рогов. По его словам, российские войска сжимают обхват Курахово, атакуя с линии фронта, а также флангов. "До полного окружения города остается несколько километров", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984729859.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли шанс оставить Курахово без потерь, заявил Рогов
Рогов: из-за командования ВСУ потеряли шанс оставить Курахово без потерь