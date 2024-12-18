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Берлин анонсировал встречу Шольца с генсеком НАТО по Украине
Берлин анонсировал встречу Шольца с генсеком НАТО по Украине - РИА Новости, 18.12.2024
Берлин анонсировал встречу Шольца с генсеком НАТО по Украине
Неформальная встреча канцлера Германии Олафа Шольца и глав ряда других стран с генсеком НАТО Марком Рютте по теме Украины запланирована на вечер среды в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:23:00+03:00
2024-12-18T16:23:00+03:00
2024-12-18T16:26:00+03:00
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олаф шольц
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БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Неформальная встреча канцлера Германии Олафа Шольца и глав ряда других стран с генсеком НАТО Марком Рютте по теме Украины запланирована на вечер среды в Брюсселе, заявил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер."Несколько стран ЕС встречаются сегодня в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО и (Владимиром) Зеленским. Это верно. Также сегодня по приглашению генерального секретаря НАТО состоится неформальная встреча нескольких стран НАТО, в которой примет участие федеральный канцлер Шольц", - заявил Бюхнер журналистам в ходе брифинга кабмина страны.На встрече, которая состоится этим вечером, будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, добавил он.
https://ria.ru/20241112/nato-1983187356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, нато, брюссель, евросоюз, олаф шольц, марк рютте
В мире, Украина, Германия, НАТО, Брюссель, Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, Олаф Шольц, Марк Рютте
Берлин анонсировал встречу Шольца с генсеком НАТО по Украине
Правительство ФРГ: Шольц проведет в Брюсселе встречу с генсеком НАТО по Украине