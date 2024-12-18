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Берлин анонсировал встречу Шольца с генсеком НАТО по Украине - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 18.12.2024 (обновлено: 16:26 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/vstrecha-1989946332.html
Берлин анонсировал встречу Шольца с генсеком НАТО по Украине
Берлин анонсировал встречу Шольца с генсеком НАТО по Украине - РИА Новости, 18.12.2024
Берлин анонсировал встречу Шольца с генсеком НАТО по Украине
Неформальная встреча канцлера Германии Олафа Шольца и глав ряда других стран с генсеком НАТО Марком Рютте по теме Украины запланирована на вечер среды в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:23:00+03:00
2024-12-18T16:26:00+03:00
в мире
украина
германия
нато
брюссель
специальная военная операция на украине
евросоюз
олаф шольц
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БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Неформальная встреча канцлера Германии Олафа Шольца и глав ряда других стран с генсеком НАТО Марком Рютте по теме Украины запланирована на вечер среды в Брюсселе, заявил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер."Несколько стран ЕС встречаются сегодня в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО и (Владимиром) Зеленским. Это верно. Также сегодня по приглашению генерального секретаря НАТО состоится неформальная встреча нескольких стран НАТО, в которой примет участие федеральный канцлер Шольц", - заявил Бюхнер журналистам в ходе брифинга кабмина страны.На встрече, которая состоится этим вечером, будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, добавил он.
https://ria.ru/20241112/nato-1983187356.html
украина
германия
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в мире, украина, германия, нато, брюссель, евросоюз, олаф шольц, марк рютте
В мире, Украина, Германия, НАТО, Брюссель, Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, Олаф Шольц, Марк Рютте
Берлин анонсировал встречу Шольца с генсеком НАТО по Украине

Правительство ФРГ: Шольц проведет в Брюсселе встречу с генсеком НАТО по Украине

© AP Photo / Julia NikhinsonОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Неформальная встреча канцлера Германии Олафа Шольца и глав ряда других стран с генсеком НАТО Марком Рютте по теме Украины запланирована на вечер среды в Брюсселе, заявил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.
"Несколько стран ЕС встречаются сегодня в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО и (Владимиром) Зеленским. Это верно. Также сегодня по приглашению генерального секретаря НАТО состоится неформальная встреча нескольких стран НАТО, в которой примет участие федеральный канцлер Шольц", - заявил Бюхнер журналистам в ходе брифинга кабмина страны.
На встрече, которая состоится этим вечером, будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Украина спасена: НАТО нашла союзника, у которого особые счеты с Россией
12 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияНАТОБрюссельЕвросоюзОлаф ШольцМарк Рютте
 
 
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