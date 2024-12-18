https://ria.ru/20241218/vrachi-1989970506.html

Суд отменил приговор осужденным за убийство младенца калининградским врачам

Суд отменил приговор осужденным за убийство младенца калининградским врачам - РИА Новости, 18.12.2024

Суд отменил приговор осужденным за убийство младенца калининградским врачам

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, осужденным за убийство новорожденного ребенка,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:56:00+03:00

2024-12-18T17:56:00+03:00

2024-12-18T19:12:00+03:00

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, осужденным за убийство новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана."Апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение", — говорится в заявлении.При этом осужденные остаются под стражей.Громкое дело калининградских врачейВ ноябре 2018 года в роддом Калининграда поступила женщина, которая на сроке беременности около 24 недель родила недоношенного мальчика массой около 700 граммов. Следователи считают, что и. о. главврача Елена Белая, прогнозируя летальный исход младенца, приняла решение убить его. Для этого она привлекла анестезиолога-реаниматолога Элину Сушкевич. По версии обвинения, последняя ввела новорожденному сульфат магния, что привело к его смерти.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли врачам оправдательный вердикт. Тем не менее прокуратура обжаловала это решение, и в конце мая 2021-го Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству ГП слушания перенесли в Подмосковье.В сентябре 2022 года Московский областной суд приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима соответственно. Им также запретили работать по профессии в течение трех лет после освобождения.Сами врачи настаивали на своей невиновности и обратились с жалобой в Президиум Верховного суда. Последний в начале октября этого года направил дело на новое апелляционное рассмотрение.История вызвала широкий общественный резонанс, в поддержку медиков выступили как калининградские коллеги, так и представители медицинского сообщества со всей страны, а также родители детей, которых эти врачи ранее спасли.

https://ria.ru/20241004/vrachi-1976391349.html

https://ria.ru/20240701/patsientka-1956650786.html

https://ria.ru/20240718/vrach-1960547826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калининград, московская область (подмосковье), московский областной суд, калининградский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)