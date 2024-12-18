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Суд отменил приговор осужденным за убийство младенца калининградским врачам - РИА Новости, 18.12.2024
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17:56 18.12.2024 (обновлено: 19:12 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/vrachi-1989970506.html
Суд отменил приговор осужденным за убийство младенца калининградским врачам
Суд отменил приговор осужденным за убийство младенца калининградским врачам - РИА Новости, 18.12.2024
Суд отменил приговор осужденным за убийство младенца калининградским врачам
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, осужденным за убийство новорожденного ребенка,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:56:00+03:00
2024-12-18T19:12:00+03:00
происшествия
калининград
московская область (подмосковье)
московский областной суд
калининградский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, осужденным за убийство новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана."Апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение", — говорится в заявлении.При этом осужденные остаются под стражей.Громкое дело калининградских врачейВ ноябре 2018 года в роддом Калининграда поступила женщина, которая на сроке беременности около 24 недель родила недоношенного мальчика массой около 700 граммов. Следователи считают, что и. о. главврача Елена Белая, прогнозируя летальный исход младенца, приняла решение убить его. Для этого она привлекла анестезиолога-реаниматолога Элину Сушкевич. По версии обвинения, последняя ввела новорожденному сульфат магния, что привело к его смерти.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли врачам оправдательный вердикт. Тем не менее прокуратура обжаловала это решение, и в конце мая 2021-го Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству ГП слушания перенесли в Подмосковье.В сентябре 2022 года Московский областной суд приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима соответственно. Им также запретили работать по профессии в течение трех лет после освобождения.Сами врачи настаивали на своей невиновности и обратились с жалобой в Президиум Верховного суда. Последний в начале октября этого года направил дело на новое апелляционное рассмотрение.История вызвала широкий общественный резонанс, в поддержку медиков выступили как калининградские коллеги, так и представители медицинского сообщества со всей страны, а также родители детей, которых эти врачи ранее спасли.
https://ria.ru/20241004/vrachi-1976391349.html
https://ria.ru/20240701/patsientka-1956650786.html
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происшествия, калининград, московская область (подмосковье), московский областной суд, калининградский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Московская область (Подмосковье), Московский областной суд, Калининградский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отменил приговор осужденным за убийство младенца калининградским врачам

Суд отменил приговор врачам Сушкевич и Белой, осужденным за убийство младенца

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКалининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде во время оглашения приговора
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде во время оглашения приговора
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, осужденным за убийство новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана.
"Апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение", — говорится в заявлении.
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При этом осужденные остаются под стражей.

Громкое дело калининградских врачей

В ноябре 2018 года в роддом Калининграда поступила женщина, которая на сроке беременности около 24 недель родила недоношенного мальчика массой около 700 граммов.
Следователи считают, что и. о. главврача Елена Белая, прогнозируя летальный исход младенца, приняла решение убить его. Для этого она привлекла анестезиолога-реаниматолога Элину Сушкевич. По версии обвинения, последняя ввела новорожденному сульфат магния, что привело к его смерти.
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Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли врачам оправдательный вердикт. Тем не менее прокуратура обжаловала это решение, и в конце мая 2021-го Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству ГП слушания перенесли в Подмосковье.
В сентябре 2022 года Московский областной суд приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима соответственно. Им также запретили работать по профессии в течение трех лет после освобождения.
Сами врачи настаивали на своей невиновности и обратились с жалобой в Президиум Верховного суда. Последний в начале октября этого года направил дело на новое апелляционное рассмотрение.
История вызвала широкий общественный резонанс, в поддержку медиков выступили как калининградские коллеги, так и представители медицинского сообщества со всей страны, а также родители детей, которых эти врачи ранее спасли.
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