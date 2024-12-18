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ВМФ получит три атомные подлодки проекта "Борей-А" до 2028 года

ВМФ получит три атомные подлодки проекта "Борей-А" до 2028 года - РИА Новости, 18.12.2024

ВМФ получит три атомные подлодки проекта "Борей-А" до 2028 года

Военно-морской флот России до 2028 года получит три стратегических атомных подводных крейсера проекта "Борей-А", заявил начальник Генерального штаба Вооруженных РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:39:00+03:00

2024-12-18T13:39:00+03:00

2024-12-18T13:40:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России до 2028 года получит три стратегических атомных подводных крейсера проекта "Борей-А", заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. На брифинге для иностранных военных атташе он отметил, что в морских стратегических ядерных силах завершаются государственные испытания новой подлодки проекта "Борей-А" "Князь Пожарский". "Кроме того, в стадии строительства находятся еще два атомных подводных крейсера "Борей-А", которые до 2028 года будут включены в боевой состав Военно-морского флота", - сказал он.

https://ria.ru/20241029/podlodki-1980713689.html

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безопасность, россия, валерий герасимов, вмф рф