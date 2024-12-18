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ВМФ получит три атомные подлодки проекта "Борей-А" до 2028 года - РИА Новости, 18.12.2024
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13:39 18.12.2024 (обновлено: 13:40 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/vmf-1989904132.html
ВМФ получит три атомные подлодки проекта "Борей-А" до 2028 года
ВМФ получит три атомные подлодки проекта "Борей-А" до 2028 года - РИА Новости, 18.12.2024
ВМФ получит три атомные подлодки проекта "Борей-А" до 2028 года
Военно-морской флот России до 2028 года получит три стратегических атомных подводных крейсера проекта "Борей-А", заявил начальник Генерального штаба Вооруженных РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:39:00+03:00
2024-12-18T13:40:00+03:00
безопасность
россия
валерий герасимов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России до 2028 года получит три стратегических атомных подводных крейсера проекта "Борей-А", заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. На брифинге для иностранных военных атташе он отметил, что в морских стратегических ядерных силах завершаются государственные испытания новой подлодки проекта "Борей-А" "Князь Пожарский". "Кроме того, в стадии строительства находятся еще два атомных подводных крейсера "Борей-А", которые до 2028 года будут включены в боевой состав Военно-морского флота", - сказал он.
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безопасность, россия, валерий герасимов, вмф рф
Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, ВМФ РФ
ВМФ получит три атомные подлодки проекта "Борей-А" до 2028 года

Герасимов: ВМФ получит три стратегические АПЛ проекта "Борей-А" до 2028 года

© РИА Новости / Олег Кулешов | Перейти в медиабанкАтомная подводная лодка стратегического назначения
Атомная подводная лодка стратегического назначения - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Олег Кулешов
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Атомная подводная лодка стратегического назначения. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России до 2028 года получит три стратегических атомных подводных крейсера проекта "Борей-А", заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
На брифинге для иностранных военных атташе он отметил, что в морских стратегических ядерных силах завершаются государственные испытания новой подлодки проекта "Борей-А" "Князь Пожарский".
"Кроме того, в стадии строительства находятся еще два атомных подводных крейсера "Борей-А", которые до 2028 года будут включены в боевой состав Военно-морского флота", - сказал он.
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