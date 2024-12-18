https://ria.ru/20241218/vich-1989815595.html

Глава центра "Вектор" оценил перспективы победы над ВИЧ

Глава центра "Вектор" оценил перспективы победы над ВИЧ - РИА Новости, 18.12.2024

Глава центра "Вектор" оценил перспективы победы над ВИЧ

Победа над ВИЧ - это очень ближайшая перспектива, ожидается и появление вакцины от данной болезни, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ГНЦ... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T03:52:00+03:00

2024-12-18T03:52:00+03:00

2024-12-18T05:36:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987496513_0:0:3433:1932_1920x0_80_0_0_e433c55e64b23c76f9a75505bb576ac4.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Победа над ВИЧ - это очень ближайшая перспектива, ожидается и появление вакцины от данной болезни, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Агафонов. "Если все хорошо пойдет, я думаю, что это очень ближайшая перспектива. И вот почему. Я всегда рассказываю один пример на лекциях: события за 100 лет у нас сконцентрировались в 20 раз. Это значит, что 100 лет назад события, которые происходили за 20 дней, сейчас происходят за один. Даже просто механическое сжатие этого времени позволяет нам быстрее достигать результатов. Раньше на создание вакцины давали 7-10 лет. Сейчас мы видим, что сжатие как раз приводит к тому, что через год после появления заболевания сделана вакцина против COVID-19", - сказал Агафонов, отвечая на вопрос о перспективе победы над ВИЧ. Он отметил, что против ВИЧ можно создать вакцину, как против любого заболевания можно сделать препарат.

https://ria.ru/20240725/vich-1961850474.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество