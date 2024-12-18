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Глава центра "Вектор" оценил перспективы победы над ВИЧ - РИА Новости, 18.12.2024
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03:52 18.12.2024 (обновлено: 05:36 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/vich-1989815595.html
Глава центра "Вектор" оценил перспективы победы над ВИЧ
Глава центра "Вектор" оценил перспективы победы над ВИЧ - РИА Новости, 18.12.2024
Глава центра "Вектор" оценил перспективы победы над ВИЧ
Победа над ВИЧ - это очень ближайшая перспектива, ожидается и появление вакцины от данной болезни, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ГНЦ... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T03:52:00+03:00
2024-12-18T05:36:00+03:00
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Победа над ВИЧ - это очень ближайшая перспектива, ожидается и появление вакцины от данной болезни, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Агафонов. "Если все хорошо пойдет, я думаю, что это очень ближайшая перспектива. И вот почему. Я всегда рассказываю один пример на лекциях: события за 100 лет у нас сконцентрировались в 20 раз. Это значит, что 100 лет назад события, которые происходили за 20 дней, сейчас происходят за один. Даже просто механическое сжатие этого времени позволяет нам быстрее достигать результатов. Раньше на создание вакцины давали 7-10 лет. Сейчас мы видим, что сжатие как раз приводит к тому, что через год после появления заболевания сделана вакцина против COVID-19", - сказал Агафонов, отвечая на вопрос о перспективе победы над ВИЧ. Он отметил, что против ВИЧ можно создать вакцину, как против любого заболевания можно сделать препарат.
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Глава центра "Вектор" оценил перспективы победы над ВИЧ

Гендиректор "Вектора" Агафонов назвал победу над ВИЧ ближайшей перспективой

© iStock.com / sanjeriМедицинский работник в лаборатории
Медицинский работник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© iStock.com / sanjeri
Медицинский работник в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Победа над ВИЧ - это очень ближайшая перспектива, ожидается и появление вакцины от данной болезни, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Агафонов.
"Если все хорошо пойдет, я думаю, что это очень ближайшая перспектива. И вот почему. Я всегда рассказываю один пример на лекциях: события за 100 лет у нас сконцентрировались в 20 раз. Это значит, что 100 лет назад события, которые происходили за 20 дней, сейчас происходят за один. Даже просто механическое сжатие этого времени позволяет нам быстрее достигать результатов. Раньше на создание вакцины давали 7-10 лет. Сейчас мы видим, что сжатие как раз приводит к тому, что через год после появления заболевания сделана вакцина против COVID-19", - сказал Агафонов, отвечая на вопрос о перспективе победы над ВИЧ.
Он отметил, что против ВИЧ можно создать вакцину, как против любого заболевания можно сделать препарат.
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