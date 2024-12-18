https://ria.ru/20241218/vektor-1989876146.html

В "Векторе" заявили о готовности к новым эпидемическим угрозам

В "Векторе" заявили о готовности к новым эпидемическим угрозам - РИА Новости, 18.12.2024

В "Векторе" заявили о готовности к новым эпидемическим угрозам

Центр "Вектор" научился отвечать на любые эпидемические угрозы — так, средства диагностики можно разработать за 10 дней даже без штамма вируса, а вакцину за 4... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:53:00+03:00

2024-12-18T11:53:00+03:00

2024-12-18T11:53:00+03:00

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

александр агафонов (гендиректор гнц вб "вектор" роспотребнадзора)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Центр "Вектор" научился отвечать на любые эпидемические угрозы — так, средства диагностики можно разработать за 10 дней даже без штамма вируса, а вакцину за 4 месяца, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ГНЦ "Вектор" Александр Агафонов. "Готовы. Мы точно знаем, как отвечать на такие вызовы. Наш центр отвечает за вспомогательную часть, а Роспотребнадзор отвечает уже системно. Мы, по сути, даем инструменты борьбы. "Вектор" и был задуман для отслеживания изменений вирусов и создания средств диагностики, профилактики и лечения этих инфекционных заболеваний",- сказал Агафонов, отвечая на вопрос о готовности к новым эпидемическим угрозам. Он пояснил, что при любом инфекционном вызове ответ всегда один: разработка диагностики, вакцины и препарата. На сегодняшний день для разработки тест-системы не нужен даже штамм вируса, его можно сделать, зная структуру возбудителя, пояснил Агафонов. По его словам, тесты должны быть изготовлены за 10 дней. На разработку вакцины выделяется 4 месяца, уточнил Агафонов. Для этого важно иметь платформенные решения, которые позволят сократить время. "То есть нам не нужно аттестовать культуры клеток, проводить оптимизационные технологические манипуляции, не нужно изготавливать, например, вектор, который будет доставлять в организм саму вакцину. Это все уже готово и необходима только специфическая часть под конкретный возбудитель", - подчеркнул специалист.

https://ria.ru/20241012/test-sistema-1977771100.html

https://ria.ru/20241218/vaktsina-1989825295.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", александр агафонов (гендиректор гнц вб "вектор" роспотребнадзора)