https://ria.ru/20241218/vanuatu-1989817341.html

При землетрясении в Вануату погибли граждане Китая

При землетрясении в Вануату погибли граждане Китая - РИА Новости, 18.12.2024

При землетрясении в Вануату погибли граждане Китая

Два гражданина Китая погибли в результате землетрясения в Вануату, сообщил посол КНР в Вануату Ли Минган. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T04:36:00+03:00

2024-12-18T04:36:00+03:00

2024-12-18T04:36:00+03:00

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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Два гражданина Китая погибли в результате землетрясения в Вануату, сообщил посол КНР в Вануату Ли Минган. "В результате землетрясения в Вануату 17 декабря погибли двое граждан Китая", - сообщил Ли Минган Центральному телевидению Китая. Геологическая служба США (USGS) во вторник сообщила о землетрясении магнитудой 7,3 у берегов тихоокеанского государства Вануату, а NOAA в связи с этим объявило угрозу цунами, которая затем была отменена. Глава представительства Красного Креста в Тихоокеанском регионе Кэти Гринвуд сообщала, число погибших из-за землетрясения в Вануату выросло до 14, еще 200 человек обратились за помощью.

https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937735692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вануату, китай, красный крест