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При землетрясении в Вануату погибли граждане Китая
При землетрясении в Вануату погибли граждане Китая - РИА Новости, 18.12.2024
При землетрясении в Вануату погибли граждане Китая
Два гражданина Китая погибли в результате землетрясения в Вануату, сообщил посол КНР в Вануату Ли Минган. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T04:36:00+03:00
2024-12-18T04:36:00+03:00
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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Два гражданина Китая погибли в результате землетрясения в Вануату, сообщил посол КНР в Вануату Ли Минган. "В результате землетрясения в Вануату 17 декабря погибли двое граждан Китая", - сообщил Ли Минган Центральному телевидению Китая. Геологическая служба США (USGS) во вторник сообщила о землетрясении магнитудой 7,3 у берегов тихоокеанского государства Вануату, а NOAA в связи с этим объявило угрозу цунами, которая затем была отменена. Глава представительства Красного Креста в Тихоокеанском регионе Кэти Гринвуд сообщала, число погибших из-за землетрясения в Вануату выросло до 14, еще 200 человек обратились за помощью.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вануату, китай, красный крест
В мире, Вануату, Китай, Красный Крест
При землетрясении в Вануату погибли граждане Китая
Посол Ли Минган: при землетрясении в Вануату погибли два гражданина Китая