https://ria.ru/20241218/upts-1989991006.html

Представители ПЦУ захватили Свято-Троицкий храм УПЦ под Киевом

Представители ПЦУ захватили Свято-Троицкий храм УПЦ под Киевом - РИА Новости, 18.12.2024

Представители ПЦУ захватили Свято-Троицкий храм УПЦ под Киевом

Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви, сообщил... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:46:00+03:00

2024-12-18T19:46:00+03:00

2024-12-18T19:46:00+03:00

украина

киевская область

россия

владимир зеленский

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

московский патриархат

ситуация вокруг упц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989990476_0:6:721:411_1920x0_80_0_0_afb956b8cbb38885c794ee0d69fe1cf0.jpg

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви, сообщил в среду Союз православных журналистов со ссылкой на настоятеля прихода протоиерея Иоана Омельчука. "Представители ПЦУ срезали замки на Свято-Троицком храме УПЦ в селе Пасечная Киевской области… Рейдеры захватили церковь в сопровождении полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов Украины. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20241217/ukraina-1989796385.html

https://ria.ru/20241218/sbu-1989950537.html

украина

киевская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киевская область, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, ситуация вокруг упц