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Представители ПЦУ захватили Свято-Троицкий храм УПЦ под Киевом - РИА Новости, 18.12.2024
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19:46 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/upts-1989991006.html
Представители ПЦУ захватили Свято-Троицкий храм УПЦ под Киевом
Представители ПЦУ захватили Свято-Троицкий храм УПЦ под Киевом - РИА Новости, 18.12.2024
Представители ПЦУ захватили Свято-Троицкий храм УПЦ под Киевом
Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви, сообщил... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:46:00+03:00
2024-12-18T19:46:00+03:00
украина
киевская область
россия
владимир зеленский
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
московский патриархат
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви, сообщил в среду Союз православных журналистов со ссылкой на настоятеля прихода протоиерея Иоана Омельчука. "Представители ПЦУ срезали замки на Свято-Троицком храме УПЦ в селе Пасечная Киевской области… Рейдеры захватили церковь в сопровождении полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов Украины. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989796385.html
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украина, киевская область, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, ситуация вокруг упц
Украина, Киевская область, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Представители ПЦУ захватили Свято-Троицкий храм УПЦ под Киевом

Союз православных журналистов: раскольники захватили Свято-Троицкий храм УПЦ

© Фото : Иоан ОмельчукПредставители ПЦУ срезали замки на Свято-Троицком храме УПЦ в селе Пасечная Киевской области
Представители ПЦУ срезали замки на Свято-Троицком храме УПЦ в селе Пасечная Киевской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Иоан Омельчук
Представители ПЦУ срезали замки на Свято-Троицком храме УПЦ в селе Пасечная Киевской области
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви, сообщил в среду Союз православных журналистов со ссылкой на настоятеля прихода протоиерея Иоана Омельчука.
"Представители ПЦУ срезали замки на Свято-Троицком храме УПЦ в селе Пасечная Киевской области… Рейдеры захватили церковь в сопровождении полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов Украины.
Сотрудник СБУ в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
На Украине священника УПЦ приговорили к пяти годам тюрьмы
17 декабря, 21:36
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Храм Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
СБУ обвинила настоятеля храма УПЦ в оправдании спецоперации
Вчера, 16:36
 
УкраинаКиевская областьРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Московский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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