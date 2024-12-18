Представители ПЦУ захватили Свято-Троицкий храм УПЦ под Киевом
Союз православных журналистов: раскольники захватили Свято-Троицкий храм УПЦ
© Фото : Иоан ОмельчукПредставители ПЦУ срезали замки на Свято-Троицком храме УПЦ в селе Пасечная Киевской области
© Фото : Иоан Омельчук
Представители ПЦУ срезали замки на Свято-Троицком храме УПЦ в селе Пасечная Киевской области
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви, сообщил в среду Союз православных журналистов со ссылкой на настоятеля прихода протоиерея Иоана Омельчука.
"Представители ПЦУ срезали замки на Свято-Троицком храме УПЦ в селе Пасечная Киевской области… Рейдеры захватили церковь в сопровождении полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов Украины.
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17 декабря, 21:36
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.