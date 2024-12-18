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Украина и Польша ищут альтернативу российскому газовому транзиту - РИА Новости, 18.12.2024
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22:58 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/ukraina-1990013932.html
Украина и Польша ищут альтернативу российскому газовому транзиту
Украина и Польша ищут альтернативу российскому газовому транзиту - РИА Новости, 18.12.2024
Украина и Польша ищут альтернативу российскому газовому транзиту
Украина и Польша думают над созданием альтернативной модели транзита газа вместо российского транзита, утверждают в украинском министерстве энергетики. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T22:58:00+03:00
2024-12-18T22:58:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украина и Польша думают над созданием альтернативной модели транзита газа вместо российского транзита, утверждают в украинском министерстве энергетики. "Украинские подземные хранилища газа и польские газовые LNG-терминалы могут создать новую бизнес-модель вместо российского газового транзита", - говорится в сообщении на сайте минэнерго Украины. В ведомстве отметили, что Киев официально обратился к партнерам с предложением подписать документы для начала развития межгосударственных точек "входа-выхода" газотранспортной системы между Украиной и Польшей, а также для увеличения установленной мощности. "Мы ожидаем введения долгосрочных и среднесрочных процедур заключения контрактов в бизнес-механизме, аналогичном бизнес-моделям в США. Это поможет Украине и Польше хранить столько газа, сколько нужно для всей Восточной Европы. В данном конкретном случае эта дерегулированная и физически развитая пропускная способность между нашими правительствами поможет перенаправить ту часть природного газа, которая ранее поставлялась россиянами", - приводит ведомство слова замминистра энергетики Николая Колесника. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке трубопровода "Дружба" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словакии и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.
https://ria.ru/20241017/gaz-1978504212.html
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украина, польша, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, евросоюз, транснефть, в мире
Украина, Польша, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Евросоюз, Транснефть, В мире
Украина и Польша ищут альтернативу российскому газовому транзиту

Минэнерго: Украина и Польша могут создать альтернативу транзиту газа из РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВысокогорная газокомпрессорная станция
Высокогорная газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Высокогорная газокомпрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украина и Польша думают над созданием альтернативной модели транзита газа вместо российского транзита, утверждают в украинском министерстве энергетики.
"Украинские подземные хранилища газа и польские газовые LNG-терминалы могут создать новую бизнес-модель вместо российского газового транзита", - говорится в сообщении на сайте минэнерго Украины.
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Украина придумала новую схему поставок газа в Европу, пишут СМИ
17 октября, 13:47
В ведомстве отметили, что Киев официально обратился к партнерам с предложением подписать документы для начала развития межгосударственных точек "входа-выхода" газотранспортной системы между Украиной и Польшей, а также для увеличения установленной мощности.
"Мы ожидаем введения долгосрочных и среднесрочных процедур заключения контрактов в бизнес-механизме, аналогичном бизнес-моделям в США. Это поможет Украине и Польше хранить столько газа, сколько нужно для всей Восточной Европы. В данном конкретном случае эта дерегулированная и физически развитая пропускная способность между нашими правительствами поможет перенаправить ту часть природного газа, которая ранее поставлялась россиянами", - приводит ведомство слова замминистра энергетики Николая Колесника.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке трубопровода "Дружба" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словакии и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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