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В захваченном ПЦУ соборе в Черкассах собираются провести концерт - РИА Новости, 18.12.2024
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Религия
 
22:57 18.12.2024 (обновлено: 23:00 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ukraina-1990013781.html
В захваченном ПЦУ соборе в Черкассах собираются провести концерт
В захваченном ПЦУ соборе в Черкассах собираются провести концерт - РИА Новости, 18.12.2024
В захваченном ПЦУ соборе в Черкассах собираются провести концерт
Раскольническая структура "Православная церковь Украины" (ПЦУ) собирается провести концерт в отобранном у канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T22:57:00+03:00
2024-12-18T23:00:00+03:00
религия
черкассы
украина
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Раскольническая структура "Православная церковь Украины" (ПЦУ) собирается провести концерт в отобранном у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Архангело-Михайловском соборе в Черкассах, сообщили в Союзе православных журналистов. Семнадцатого октября сторонники ПЦУ со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие, у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа. Настоятеля собора митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Также был госпитализирован пожилой инок Нектарий, которому пробили голову. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. "В захваченном Архангело-Михайловском кафедральном соборе в Черкассах ПЦУ проведет концерт оперной и классической музыки… В день, когда по новоюлианскому календарю празднуют Рождество Христово, организаторы анонсируют "оперное бельканто и классическую музыку" в 11 утра… За вход нужно будет внести донат от 100 гривен (2,4 доллара - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов. Ранее Союз православных журналистов сообщал, что в эфире украинского телеканала "1+1" показали сюжет кулинарного шоу, где шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко готовит еду прямо в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре во время Рождественского поста, заявила, что христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь неонацизмом. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20241215/zakharova-1989336329.html
https://ria.ru/20241120/upts-1984911391.html
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черкассы, украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Черкассы, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
В захваченном ПЦУ соборе в Черкассах собираются провести концерт

Раскольники собираются провести концерт в захваченном у УПЦ соборе в Черкассах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Распятие в храме. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Раскольническая структура "Православная церковь Украины" (ПЦУ) собирается провести концерт в отобранном у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Архангело-Михайловском соборе в Черкассах, сообщили в Союзе православных журналистов.
Семнадцатого октября сторонники ПЦУ со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие, у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа. Настоятеля собора митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Также был госпитализирован пожилой инок Нектарий, которому пробили голову. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Захарова прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре
15 декабря, 20:58
"В захваченном Архангело-Михайловском кафедральном соборе в Черкассах ПЦУ проведет концерт оперной и классической музыки… В день, когда по новоюлианскому календарю празднуют Рождество Христово, организаторы анонсируют "оперное бельканто и классическую музыку" в 11 утра… За вход нужно будет внести донат от 100 гривен (2,4 доллара - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов.
Ранее Союз православных журналистов сообщал, что в эфире украинского телеканала "1+1" показали сюжет кулинарного шоу, где шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко готовит еду прямо в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре во время Рождественского поста, заявила, что христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь неонацизмом.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Сторонники ПЦУ выбросили из захваченного храма УПЦ все иконы и книги
20 ноября, 21:04
 
РелигияЧеркассыУкраинаПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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