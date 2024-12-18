Reuters рассказало о планах по отправке европейских военных на Украину
Reuters: ЕС может отправить сто тысяч военных на Украину после конфликта
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Порядка 100 тысяч европейских военных могут быть отправлены на Украину в случае завершения или заморозки конфликта, передает агентство Рейтер.
Ранее агентство передавало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.
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"Может потребоваться до 100 тысяч военных", - говорится в сообщении Рейтер, которое ссылается на неназванное европейское должностное лицо.
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Как уточняют чиновники, численность европейских военных на Украине будет зависеть от направленности их миссии. По данным Рейтер, в Италии выступают за миссию по поддержанию мира, во Франции и на Украине делают упор на цели сдерживания.
Более того, отмечает агентство, отправка сил на Украину повысит риск столкновения с Россией и увеличит нагрузку на вооруженные силы стран Европы.
В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.