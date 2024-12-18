https://ria.ru/20241218/ukraina-1989952310.html

Reuters рассказало о планах по отправке европейских военных на Украину

Reuters рассказало о планах по отправке европейских военных на Украину - РИА Новости, 18.12.2024

Reuters рассказало о планах по отправке европейских военных на Украину

Порядка 100 тысяч европейских военных могут быть отправлены на Украину в случае завершения или заморозки конфликта, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:45:00+03:00

2024-12-18T16:45:00+03:00

2024-12-18T16:46:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Порядка 100 тысяч европейских военных могут быть отправлены на Украину в случае завершения или заморозки конфликта, передает агентство Рейтер. Ранее агентство передавало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу. По данным агентства, которое ссылается на чиновников, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия. "Может потребоваться до 100 тысяч военных", - говорится в сообщении Рейтер, которое ссылается на неназванное европейское должностное лицо. Агентство напоминает, что контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) в 1990-е годы достигал 50 тысяч военнослужащих. Как уточняют чиновники, численность европейских военных на Украине будет зависеть от направленности их миссии. По данным Рейтер, в Италии выступают за миссию по поддержанию мира, во Франции и на Украине делают упор на цели сдерживания. Более того, отмечает агентство, отправка сил на Украину повысит риск столкновения с Россией и увеличит нагрузку на вооруженные силы стран Европы. В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20241216/sholts-1989488944.html

https://ria.ru/20241216/siyyarto-1989490658.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

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в мире, украина, россия, европа, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)