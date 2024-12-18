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Reuters рассказало о планах по отправке европейских военных на Украину - РИА Новости, 18.12.2024
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16:45 18.12.2024 (обновлено: 16:46 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ukraina-1989952310.html
Reuters рассказало о планах по отправке европейских военных на Украину
Reuters рассказало о планах по отправке европейских военных на Украину - РИА Новости, 18.12.2024
Reuters рассказало о планах по отправке европейских военных на Украину
Порядка 100 тысяч европейских военных могут быть отправлены на Украину в случае завершения или заморозки конфликта, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:45:00+03:00
2024-12-18T16:46:00+03:00
в мире
украина
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дмитрий песков
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Порядка 100 тысяч европейских военных могут быть отправлены на Украину в случае завершения или заморозки конфликта, передает агентство Рейтер. Ранее агентство передавало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу. По данным агентства, которое ссылается на чиновников, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия. "Может потребоваться до 100 тысяч военных", - говорится в сообщении Рейтер, которое ссылается на неназванное европейское должностное лицо. Агентство напоминает, что контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) в 1990-е годы достигал 50 тысяч военнослужащих. Как уточняют чиновники, численность европейских военных на Украине будет зависеть от направленности их миссии. По данным Рейтер, в Италии выступают за миссию по поддержанию мира, во Франции и на Украине делают упор на цели сдерживания. Более того, отмечает агентство, отправка сил на Украину повысит риск столкновения с Россией и увеличит нагрузку на вооруженные силы стран Европы. В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20241216/sholts-1989488944.html
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в мире, украина, россия, европа, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Европа, Дмитрий Песков, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Reuters рассказало о планах по отправке европейских военных на Украину

Reuters: ЕС может отправить сто тысяч военных на Украину после конфликта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Порядка 100 тысяч европейских военных могут быть отправлены на Украину в случае завершения или заморозки конфликта, передает агентство Рейтер.
Ранее агентство передавало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.
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По данным агентства, которое ссылается на чиновников, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия.
"Может потребоваться до 100 тысяч военных", - говорится в сообщении Рейтер, которое ссылается на неназванное европейское должностное лицо.
Агентство напоминает, что контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) в 1990-е годы достигал 50 тысяч военнослужащих.
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Как уточняют чиновники, численность европейских военных на Украине будет зависеть от направленности их миссии. По данным Рейтер, в Италии выступают за миссию по поддержанию мира, во Франции и на Украине делают упор на цели сдерживания.
Более того, отмечает агентство, отправка сил на Украину повысит риск столкновения с Россией и увеличит нагрузку на вооруженные силы стран Европы.
В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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